Keeper Sari van Veenendaal hoopt dat de Oranjevrouwen zich ondanks de teleurstelling snel trots durven te voelen na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (2-0).

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman hield in de eerste helft knap stand tegen de titelverdediger, maar na de 1-0 van Megan Rapinoe (strafschop) bleek Oranje niet meer in staat om het tij te keren.

"We zijn heel teleurgesteld", zei Van Veenendaal bij de NOS. "Ik hoop dat de trots snel zal overheersen, want we hebben een fantastisch toernooi gehad. We hebben gestreden voor wat we waard zijn."

Volgens de captain geloofde de ploeg echt in een stunt. "Stiekem zat er meer in, want onze tactiek werkte goed. Het plan was om verdedigend iets lager te staan en te profiteren van onze snelheid voorin. Helaas konden we het niet afmaken, maar dat ligt ook aan een wereldtegenstander."

Van Veenendaal, die Oranje met veel reddingen op de been hield, zag dat haar ploeg het na rust niet meer kon belopen. "Het is zonde dat we niet door konden drukken, maar dit is óns WK. Ik sta hier met heel veel trots."