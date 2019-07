De Oranjevrouwen zijn er zondag niet in geslaagd om voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen te worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor de WK-finale in Lyon met 2-0 van topfavoriet de Verenigde Staten.

Voor rust hield Nederland uitstekend stand tegen de nummer één van de FIFA-ranking, mede dankzij een paar goede reddingen van keeper Sari van Veenendaal.

In de tweede helft slaagde de VS er wel in te scoren, al had het voor de eerste goal een penalty nodig. Na een overtreding van Stefanie van der Gragt op Alex Morgan ging de bal in de 61e minuut op de stip en schoot Megan Rapinoe raak. Rose Lavelle besliste acht minuten later de eindstrijd met een laag schot (2-0).

Door de overwinning mag Amerikaanse ploeg zich voor de tweede keer op rij en voor de vierde keer in totaal (1991, 1999, 2015 en 2019) wereldkampioen noemen. Voor Europees kampioen Nederland rest het zilver, maar daarmee mag de ploeg de van Wiegman wel terugkijken op een geslaagd toernooi.

Oranje blijft overeind in beginfase

In de aanloop naar de finale werd door Oranje vooral de sterke start gevreesd van de VS. De eerste zes wedstrijden van dit WK was de Amerikaanse ploeg steeds binnen een kwartier op 1-0 gekomen, maar tegen Nederland lukte dat niet.

De VS had vanaf het begin wel het initiatief, maar tot grote kansen leidde dat niet. Ondertussen ging Oranje - dat met Anouk Dekker in plaats van Merel van Dongen extra lengte achterin had - hard de duels aan en kreeg Sherida Spitse al snel geel na een harde tackle op Lavelle.

Pas na 25 minuten werd Van Veenendaal voor het eerst getest, toen Julie Ertz uithaalde na een corner. Met een uitstekende redding voorkwam de keeper een achterstand voor Oranje. In het restant van de eerste helft onderscheidde Van Veenendaal, die na afloop werd uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi, zich nog tweemaal. Met hulp van de paal pakte ze een inzet van Morgan vlak voor de lijn en ze had ook een antwoord op een schot van de Amerikaanse spits in de korte hoek.

Aan de andere kant probeerde Nederland het met counters, maar Lineth Beerensteyn - die opnieuw de voorkeur kreeg boven Shanice van de Sanden - werd een paar keer net niet bereikt. Op slag van rust was er zowaar wat Nederlandse druk. Spitse schoot over en een voorzet van Martens viel net niet goed.

Megan Rapinoe zette de Verenigde Staten uit een strafschop op voorsprong. (Foto: ANP)

Van Veenendaal brengt meermaals knap redding

Hoewel de VS een overwicht had, mocht Oranje met de 0-0-ruststand terugkijken op een prima eerste helft. Hoopvol was dat Nederland ook goed begon aan de tweede helft, waarin de VS in de eerst tien minuten niet verder kwam dan een afzwaaier van linksback Crystal Dunn.

Er leek weinig aan de hand voor Oranje, tot Van der Gragt na zestig minuten de bal miste en Morgan raakte. De Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart gaf eerst een corner, maar na inmenging van de VAR ging de bal alsnog op de penaltystip. Rapinoe schoot de VS koel op 1-0.

De voorsprong was voor de titelverdediger het signaal om gas terug te nemen en de bal aan Oranje te laten. De Nederlandse fans veerden op toen Vivianne Miedema langs twee Amerikaanse verdedigers glipte, maar tot een schot kwam de spits niet.

Sari van Veenendaal ontpopte zich tot uitblinker bij de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

Lavelle velt vonnis over Oranje

Het gevaar was wel dat de VS nu zou kunnen toeslaan in een tegenstoot en dat gebeurde ook. Lavelle stoomde in de 69e minuut op richting het Nederlandse doel en klopte Van Veenendaal met een laag schot (2-0). Daarmee was de finale zo goed als beslist.

Het was aan Van Veenendaal te danken dat de VS niet snel verder uitliep. Morgan en Rapinoe kregen de bal niet langs de uitblinkende keeper, die een kwartier voor tijd ook voorkwam dat Dunn scoorde.

Beerensteyn en Spitse kregen daarna nog kansen om de eerste Nederlandse doelpuntenmaker in een WK-finale te worden sinds Dick Nanninga in 1978 bij de mannen, maar dat lukte niet. In de counter had het zelfs nog erger kunnen worden voor Oranje. Het was opnieuw Van Veenendaal die ingreep, waardoor de Nederlandse vrouwen met een marge van twee onderuit gingen in hun eerste WK-finale ooit.

De wereldkampioen van 2019: de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)