Oranje begint zondag zondag met Anouk Dekker, Lineth Beerensteyn en Lieke Martens in de basis aan de WK-finale in Lyon tegen de Verenigde Staten. Dominique Bloodworth start in het Parc Olympique Lyonnais als linksback.

Martens was vanwege haar teenblessure een twijfelgeval voor de eindstrijd en zondagochtend is besloten dat de linksbuiten fit genoeg is om te beginnen. Beerensteyn krijgt aan de rechterkant net als tegen Zweden de voorkeur boven Shanice van de Sanden en spits Vivianne Miedema completeert de voorhoede van Oranje.

Op het middenveld kiest bondscoach Sarina Wiegman zoals verwacht voor Jackie Groenen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk, maar in de verdediging zijn er wel verrassende wijzigingen.

Dekker, die tegen Kameroen en Canada de geblesseerde Stefanie van der Gragt verving, keert centraal achterin terug in de basis. Ze speelt nu samen met Van der Gragt, waardoor Bloodworth doorschuift naar de linksbackpositie. Merel van Dongen is haar basisplaats kwijt, terwijl Desiree van Lunteren voor de zevende keer dit WK de rechtsbackpositie inneemt.

Ongeveer 5.000 Nederlandse fans in stadion

De WK-finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Franse arbiter Stéphanie Frappart. Er zijn ongeveer 5.000 Nederlandse fans aanwezig in het uitverkochte stadion dat plaats biedt aan 59.000 toeschouwers. Ook koning Willem Alexander, minister Bruno Bruins en bondscoach Ronald zitten op de tribune.

De VS zal met meer fans vertegenwoordigd zijn in Lyon. De Amerikanen jagen op hun vierde wereldtitel, nadat ze in 1991, 1999 en 2015 al de beste van de wereld waren. De Nederlandse vrouwen debuteerden vier jaar geleden in Canada pas op een WK en toen was de achtste finale het eindstation.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.