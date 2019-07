Oranje kan in de aanloop naar de WK-finale zondag in Lyon weinig moed putten uit eerdere resultaten tegen de Verenigde Staten. De Nederlandse vrouwen hebben namelijk al 23 jaar niet gewonnen van de VS.

Op 18 april 1996 stuntte Oranje in San Diego met een 1-3-zege in een oefenwedstrijd tegen het land dat op dat moment al een keer (1991) wereldkampioen was geworden. Bondscoach Sarina Wiegman was destijds een van de basisspelers.

Het was de tweede confrontatie ooit tussen Oranje en de VS en de eerste won Nederland ook. Op 28 mei 1991 werden de Amerikaanse vrouwen met 4-3 verslagen op het amateurveld van Brederodes in Vianen. De Nederlandse goals kwamen op naam van Margriet Limbeek, Marleen Molenaar, Nathalie Geeris en Marjoke de Bakker.

De zes andere interlands werden allemaal gewonnen door de VS, dat behalve in 1991 ook in 1999 en 2015 de wereldtitel pakte. Bij het tweede treffen in 1996 werd het liefst 6-0 en Oranje ging ook een keer met 5-0 (1999) onderuit. De laatste Nederlandse treffer tegen de VS werd gemaakt door Shanice van de Sanden in een oefeninterland in september 2016 die met 3-1 verloren ging.

Nederland verloor meeste WK-finales zonder ooit te winnen

De negende ontmoeting tussen Nederland en de VS wordt de eerste WK-finale ooit van de Oranjevrouwen, terwijl de Amerikaanse vrouwen voor de vijfde keer in de eindstrijd staan. Alleen in 2011 ging de finale verloren, toen Japan na 2-2 zegevierde vanaf de strafschopstip.

Bij de mannen speelde Oranje wel al drie WK-finales (1974, 1978 en 2010), maar gewonnen werd er niet. Daarmee is Nederland het minst succesvolle land in WK-finales (mannen en vrouwen).

(West-)Duitsland verloor weliswaar vijf WK-finales (vier bij de mannen en één bij de vrouwen), maar mocht zich ook zes keer de beste van de wereld noemen (vier keer bij de mannen en twee keer bij de vrouwen).

De WK-finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur in Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Franse arbiter Stéphanie Frappart. De KNVB verwacht dat er ongeveer 5.000 Nederlandse fans aanwezig zijn in het stadion dat een capaciteit heeft van 59.000.