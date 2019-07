Megan Rapinoe heeft zaterdag op de persconferentie van de Verenigde Staten in Parc Olympique Lyonnais hard uitgehaald naar de FIFA. De Amerikaanse middenvelder vindt het een schande dat er op de dag van de WK-finale nog twee finales op het programma staan.

De vrouwen van de VS beginnen zondag om 17.00 uur aan de eindstrijd tegen Nederland, waarna om 22.00 uur (Nederlandse tijd) de aftrap is van de Copa América-finale bij de mannen tussen Brazilië en Peru. Vijf uur later beginnen de mannen van de VS aan de eindstrijd van de Gold Cup tegen Mexico.

"Hoe kan dat nou?", vroeg Rapinoe zich hardop af. "Op de dag van de WK-finale zou al het andere geannuleerd moeten worden. Dit is verschrikkelijk slecht gepland."

"Als we echt willen dat vrouwenvoetbal groeit, hebben we aandacht nodig. En de beste mensen, maar dat is nu niet het geval. We worden niet gerespecteerd door de FIFA."

'Het bedrag moet nu al verdubbeld worden'

Het was niet de enige klacht van Rapinoe richting de FIFA, want ook uit het prijzengeld blijkt volgens haar dat de wereldvoetbalbond voetbal voor vrouwen niet op waarde schat.

Voorzitter Gianni Infantino kondigde vrijdag aan dat het prijzengeld bij het volgende WK verdubbeld wordt tot 53 miljoen euro, maar dat is volgens de sterspeler van de VS niet voldoende omdat de mannen nog altijd veel meer krijgen.

"Het bedrag moet nu al verdubbeld worden en dan over vier jaar weer. Om een of andere reden zijn de mannen financieel verder dan de vrouwen en dat is niet goed. Laat zien dat de intentie echt is dat daar iets aan gebeurt."

'Veel anderen willen ook niet naar het Witte Huis'

Rapinoe werd op de persconferentie ook nog gevraagd naar haar controverse met president Donald Trump. De 157-voudig international liet eerder weten niet naar het Witte Huis te gaan als de VS opnieuw wereldkampioen wordt.

"Ik denk dat veel andere spelers ook niet willen gaan", zei Rapinoe vrijdag. "Maar ik heb het er nog niet met iedereen over gehad."

Overigens is nog niet helemaal zeker dat Rapinoe zondag mee zal spelen in de eindstrijd tegen Oranje in Parc Olympique Lyonnais in Lyon. Door een hamstringblessure miste ze de halve finale tegen Engeland, maar de verwachting is dat ze tegen Nederland wel aan de aftrap zal staan.