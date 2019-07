Zweden is op het WK voetbal voor vrouwen als derde geëindigd. De Scandinavische ploeg was zaterdag in de troostfinale in Nice verrassend met 2-1 te sterk voor Engeland.

Zweden liep de finale van het WK mis door woensdag na verlenging met 1-0 van Nederland te verliezen. Engeland werd een dag eerder met 2-1 verslagen door de Verenigde Staten.

De Zweedse ploeg legde in het eerste kwart van de wedstrijd de basis voor de overwinning in de troostfinale. Kosovare Asllani en Sofia Jakobsson zorgden voor een 2-0-tussenstand.

Engeland kwam na een halfuur terug in de wedstrijd dankzij een goal van Francesca Kirby. Ellen White leek daarna voor de gelijkmaker te zorgen, maar de VAR keurde haar doelpunt af wegens hands.

De finale tussen Nederland en titelverdediger Verenigde Staten wordt zondagmiddag gespeeld. De aftrap in Lyon is om 17.00 uur.

De Zweedse aanvoerder Caroline Seger gaat op de schouders na de gewonnen troostfinale. (Foto: Pro Shots)

Underdog Zweden goed uit startblokken

Zweden, dat als underdog begon aan de troostfinale, kwam na elf minuten op voorsprong. Spelmaker Asllani, die tegen de Oranje Leeuwinnen uitviel met een hoofdblessure, profiteerde van een fout in de Engelse defensie en schoot via de binnenkant van de paal raak.

De voorsprong werd tien minuten later verdubbeld toen Jakobsson op aangeven van Stina Blackstenius fraai scoorde in de verre hoek. Een schuiver van Kirby bracht de spanning terug, waarna de gelijkmaker van White werd afgekeurd door de VAR. De spits grijpt daardoor naast de topscorerstitel op het WK.

Engeland, dat vier jaar geleden derde werd op het WK, drong in de tweede helft nog wel aan en sleepte bijna een verlenging uit het vuur. Nilla Fischer kopte de inzet van Lucy Bronze echter spectaculair van de lijn.

Zweden sloot ook de twee eerdere troostfinales winnend af, in 1991 tegen Duitsland en in 2015 tegen Frankrijk. De tweede plaats in 2003 is de beste prestatie in de Zweedse WK-historie.