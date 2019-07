De Amerikaanse ploeg rekent zondag op een zware finale zondag tegen de Oranjevrouwen. Volgens bondscoach Jill Ellis en sterspeler Megan Rapinoe heeft Oranje een fantastisch team, dat heeft aangetoond om te kunnen gaan met druk.

"Nederland heeft veel goede spelers en een bondscoach die weet wat ze doet. Sarina Wiegman leidt Oranje op fantastische wijze. Het wordt niet makkelijk morgen", zei Ellis zaterdag op de persconferentie van de VS in het Parc Olympique Lyonnais in Lyon.

Evenals Oranje wonnen de Amerikanen al hun wedstrijden dit toernooi, maar dat zegt volgens Ellis niet alles. Nederland speelt in haar ogen namelijk anders dan de eerdere tegenstanders dit toernooi.

"Nederland houdt van de bal, terwijl andere ploegen de bal liever aan ons lieten. Hun positiespel is uitstekend, mede doordat ze al jaren hetzelfde systeem spelen. En ze zijn niet voor niets Europees kampioen. Ze zijn nog beter dan de Europese teams die we dit WK verslagen hebben: Spanje, Frankrijk en Engeland."

De VS is daarnaast op de hoede voor de spelhervattingen van Oranje, dat met de traptechniek van Sherida Spitse een wapen in huis heeft. De middenvelder van Valerenga gaf dit WK al vier assists. "We moeten voorkomen dat we te veel overtredingen maken op onze eigen helft. Nederland behoort tot de beste ploegen als het om spelhervattingen gaat. De ploeg heeft uitstekende koppers."

Rapinoe lijkt fit voor finale

Meevaller voor de VS is dat Rapinoe - dit WK al vijf keer trefzeker - hoogstwaarschijnlijk kan spelen in de eindstrijd, nadat ze de halve finale tegen Engeland moest laten schieten vanwege hamstringklachten.

Ook Rose Lavelle en Tobin Heath, die tegen de Engelsen vanwege fysieke problemen gewisseld werden, zijn zondag waarschijnlijk inzetbaar en daarmee beschikt Ellis over een volledig fitte selectie.

"Ik voel me goed en verwacht klaar te zijn voor morgen", zei Rapinoe, die naast Ellis op de persconferentie zat. In navolging van haar coach was de 34-jarige middenvelder lovend over Oranje.

"Nederland is hier als Europees kampioen en presteert nu weer erg sterk. We moeten oppassen, want we spelen tegen een ploeg die weet hoe je een finale moet winnen en kan omgaan met druk."

'Ik ben een kind in de snoepwinkel'

Rapinoe beseft wel dat de VS, dat al drie keer wereldkampioen werd, als favoriet aan de aftrap staat. De routinier, die dertien jaar geleden haar interlanddebuut maakte, spreekt van een "onsterfelijk vertrouwen" in haar ploeg. Ze werd zelfs even geëmotioneerd toen ze sprak over de saamhorigheid en de ontwikkeling in de ploeg dit WK.

"Het is prachtig om te zien dat iedereen een bijdrage heeft in deze ploeg en op een ander moment opstaat. Ik voel me als een moeder die haar kinderen succes ziet hebben."

Van verzadiging bij de VS volgens Rapinoe geen sprake, hoewel de ploeg al jaren aan de top staat en vier jaar geleden al wereldkampioen werd. "Ik voel me nu een kind in de snoepwinkel en heb heel veel zin om te spelen. Ik wil de glinstering in de ogen van mijn teamgenoten weer zien bij winst. We zijn hongerig."

De finale tussen Nederland en de Verenigde Staten begint zondag om 17.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart. De KNVB verwacht dat ongeveer 5.000 Nederlandse fans aanwezig zijn in het stadion, dat een capaciteit heeft van 59.000.