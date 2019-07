Oranje heeft zaterdag onder grote belangstelling van de media voor de laatste keer getraind in aanloop naar de WK-finale. Lieke Martens ontbrak op het veld in Oullins nabij Lyon.

De aanvaller, die al enige tijd last heeft van een teen, nam plaats in de dug-out. De overige 22 speelsters van bondscoach Sarina Wiegman verschenen wel op het veld.

Martens volgt hetzelfde aangepaste programma als in de aanloop naar de kwartfinale tegen Italië en de halve finale tegen Zweden. Bij die wedstrijden stond ze ondanks haar teenblessure in de basis. Tegen Italië hield ze het negentig minuten vol, maar tegen Zweden moest ze in de rust worden gewisseld.

Wiegman vertelde vrijdag dat het twijfelachtig is of Martens zondag kan meedoen in de WK-finale tegen de Verenigde Staten.

Finale begint zondag om 17.00 uur

Het is de eerste keer dat de Oranjevrouwen in de WK-finale staan. De Europees kampioen van 2017 debuteerde vier jaar geleden op een mondiale eindronde met een plek in de achtste finales.

Sinds de eerste editie van het WK voor vrouwen in 1991 veroverde de VS bij elk toernooi een medaille. Drie keer was dat brons, eenmaal pakten de Amerikaanse voetbalsters zilver en in 1991, 1999 en 2015 werden zij wereldkampioen.

Zaterdag vanaf 17.00 uur spelen Engeland en Zweden in Lyon om het brons. Een dag later op hetzelfde tijdstip is de aftrap van de finale tussen Oranje en de VS.