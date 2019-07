Koning Willem-Alexander zit zondag op de tribune bij de WK-finale tussen het Nederlands elftal en de Amerikaanse vrouwen. Ook minister voor Sport Bruno Bruins en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk bezoeken de wedstrijd in Lyon.

Op uitnodiging van de KNVB zullen ook oud-bondscoach Louis van Gaal, voormalig vrouwenbondscoach Vera Pauw, oud-assistent bij de vrouwen Foppe de Haan en topschaatsster Ireen Wüst de finale bezoeken.

Oranje-bondscoach Ronald Koeman bezocht woensdag de halve finale tussen Nederland en Zweden. Daarin trok Oranje in de verlenging met 1-0 aan het langste eind, door een treffer van Jackie Groenen.

De KNVB heeft zo'n 4.500 kaarten aan Nederlanders verkocht. Het Parc Olympique Lyonnais, dat een capaciteit van 60.000 plaatsen heeft, is uitverkocht.

Verenigde Staten pakken bij elk WK medaille

Het is de eerste keer dat de Oranjevrouwen in de WK-finale staan. De Europees kampioen van 2017 debuteerde vier jaar geleden op een mondiale eindronde met een plek in de achtste finales.

Sinds de eerste editie van het WK voor vrouwen in 1991 veroverde de VS bij elk toernooi een medaille. Drie keer was dat brons, eenmaal veroverden de Amerikaanse voetbalsters zilver en in 1991, 1999 en 2015 werden zij wereldkampioen.

Zaterdag vanaf 17.00 uur spelen Engeland en Zweden in Lyon om het brons. Een dag later op hetzelfde tijdstip is de aftrap van de finale tussen Oranje en de VS.