Daniëlle van de Donk vindt dat de Amerikaanse vrouwen zich arrogant gedragen. De middenvelder hoopt dat Oranje zondag in de WK-finale in Lyon kan profiteren van die hoogmoed bij de VS, al beseft ze dat Nederland de underdog is.

"Ik vind Amerika nogal arrogant overkomen", aldus Van de Donk vrijdag op het persmoment van Oranje in Lyon. De speler noemt daarbij de opmerking van sterspeler Megan Rapinoe op de persconferentie voorafgaand aan de halve finale tegen Engeland als voorbeeld.

"Ze ging zitten en zei: tegen wie spelen we eigenlijk? Terwijl ze dondersgoed wist dat ze tegen Engeland speelden. Ja, dat vind ik arrogant. Ieder zijn ding, maar zo zijn wij niet."

De 27-jarige Van de Donk zegt ook nooit zo te zullen juichen als Alex Morgan deed na haar doelpunt tegen Engeland. De spits van de VS vierde haar 2-1 door net te doen of ze een kopje thee dronk. "Ik vind niet dat je dat moet doen. Zeker niet als je zo'n grote speler bent."

Aan de andere kant weet Van de Donk dat de VS alle reden heeft om zelfverzekerd te zijn, omdat de ploeg al jaren aan de top staat in het vrouwenvoetbal. "Ze hebben zoveel gewonnen dat ze ergens misschien wel het recht hebben om arrogant te zijn. Maar ik zou het dus niet doen. Je legt jezelf alleen maar extra druk op. Het is niet handig."

'Dit is het moment om de wereldtitel te pakken'

Bij Oranje lijkt van druk minder sprake, omdat de VS - dat jaagt op een vierde wereldtitel - zondag als de torenhoge favoriet geldt in de eindstrijd. "Iedereen denkt dat de VS gaat winnen en daarom sta ik er best relaxed in", zegt Van de Donk. "De druk is bij ons minder groot dan bij de VS."

Toch benadrukt Van de Donk dat Oranje zondag zeker niet kansloos is in de eindstrijd en ze zal dan ook niet tevreden met een zilveren medaille om haar nek staan. "Over een heel toernooi bezien is zilver fantastisch, maar we hebben echt wel wat te verliezen in de finale. We gaan voor goud, dit is het moment om de wereldtitel te pakken."

De WK-finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur in Parc Olympique Lyonnais in Lyon en staat onder leiding van de Franse arbiter Stéphanie Frappart. De verwachting is dat er ongeveer 7.000 Nederlandse fans aanwezig zullen zijn in het stadion dat een capaciteit heeft van 59.000.