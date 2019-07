De WK-finale tussen de Nederland en de Verenigde Staten staat zondag onder leiding van scheidsrechter Stéphanie Frappart. Het is de tweede keer dat de Française een duel van Oranje fluit dit WK.

De 35-jarige Frappart floot de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Canada (2-1). Ze gaf in die wedstrijd vier gele kaarten, onder meer voor Anouk Dekker en Jill Roord.

Ze had ook de leiding bij de kwartfinale tussen Zweden en Duitsland (2-1) en het groepsduel Argentinië en Japan (0-0).

In de finale krijgt Frappart assistentie langs de lijn van haar landgenote Manuela Nicolosi en Michelle O'Neill uit Ierland. Claudia Umpierrez uit Uruguay is de vierde official. Carlos del Cerro Grande en Jose Maria Sanchez uit Spanje en de Argentijnse, Mariana de Almeida treden op als VAR.

Frappart fluit volgend jaar in Ligue 1

Frappart fluit in de Franse competitie al een aantal jaar profwedstrijden bij de mannen, in de lagere divisies. Komend seizoen debuteert ze in de Ligue 1, de hoogste klasse in Frankrijk.

De finale in het uitverkochte Parc OL in Lyon, waar 60.000 toeschouwers op de tribunes zullen zitten, begint zondag om 17.00 uur.

Oranje staat voor het eerst in de WK-finale. De Verenigde Staten zijn titelverdediger en wonnen het toernooi ook in 1991 en 1999. In 2011 verloor Amerika in de finale van Japan.