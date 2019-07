FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil het deelnemersveld van het WK vrouwenvoetbal in 2023 uitbreiden van 24 naar 32 teams. Het prijzengeld van het toernooi moet bovendien verdubbeld worden naar 53 miljoen euro.

Dat zei Infantino vrijdag in Lyon, twee dagen voor de WK-finale tussen Nederland en de Verenigde Staten. "Ik zou graag 32 teams op het komende WK willen, daar moeten we snel een besluit over nemen."

Het huidige toernooi in Frankrijk is pas het tweede WK met 24 deelnemende landen, Daarvoor namen er zestien ploegen deel aan de eindronde. Bij de mannen bestaat het WK al langer uit 32 landen, in 2026 zal dat uitgebreid worden naar 48 teams.

De FIFA-raad en alle lidstaten zullen toestemming moeten geven voor uitbreiding van het WK voor vrouwen. "Als we het toernooi uitbreiden, dan zullen we het biedingsproces voor de organisatie van het toernooi ook moeten heropenen", aldus Infantino. "Mogelijk kunnen enkele landen samen het WK organiseren, als er meer wedstrijden en meer ploegen zijn."

Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea (mogelijk samen met Noord-Korea) hebben aangegeven het toernooi in 2023 te willen organiseren. In maart 2020 maakt de FIFA bekend welk land als gastheer mag optreden.

'Beste WK voor vrouwen ooit'

De mogelijke uitbreiding van het WK is een gevolg van het succesvolle huidige toernooi in Frankrijk. "Dit is het beste WK voor vrouwen ooit", vindt Infantino, die nog meer plannen heeft om het vrouwenvoetbal groter te maken.

"Ik zou ook graag willen dat er een WK voor clubteams komt in het vrouwenvoetbal, het liefst volgend jaar al", kondigt de Zwitser aan. "Dat moet een jaarlijks toernooi worden, zo kunnen we clubs overal ter wereld aanmoedigen om in vrouwenvoetbal te investeren."

Infantino meldde verder dat de FIFA de komende vier jaar 1 miljard euro gaat investeren in vrouwenvoetbal. "We willen een internationale competitie voor landenteams in het vrouwenvoetbal creëren. Daarmee kunnen we het niveau van het voetbal verhogen."

Op het WK in Frankrijk moeten nog twee duels gespeeld worden. Zaterdag vanaf 17.00 uur staan Engeland en Zweden tegenover elkaar in de troostfinale. Zondag is op hetzelfde tijdstip de finale tussen Oranje en de VS.