De Oranjevrouwen zijn vrijdag zonder een groot deel van de basisspelers aan de voorlaatste training voor de WK-finale van zondag tegen de Verenigde Staten begonnen.

In totaal staan vijftien van de 23 selectiespelers op het veld van Stade du Merlo, de trainingsaccommodatie van Oranje in Lyon.

Van de dertien spelers die woensdag in actie kwamen in de met 1-0 gewonnen halve finale tegen Zweden, staan alleen Daniëlle van de Donk, Dominique Bloodworth, Jill Roord, Lineth Beerensteyn en doelpuntenmaker Jackie Groenen op het veld.

Rechtsback Desiree van Lunteren zit op een hometrainer naast het veld. Shanice van de Sanden, Sari van Veenendaal, Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse, Vivianne Miedema en Lieke Martens werken in de gym een hersteltraining af.

Martens werd tegen Zweden in de rust vervangen door Roord omdat ze weer last had van haar teen. Het is nog niet bekend of de linksbuiten zondag in de finale inzetbaar is.

Zaterdag laatste training en persconferentie voor finale

De oefensessie van vrijdag is de voorlaatste training van Oranje ter voorbereiding op de WK-finale. Zaterdag is de laatste training en geeft bondscoach Sarina Wiegman een persconferentie, samen met aanvoerder Van Veenendaal en recordinternational Spitse.

Zaterdag begint om 17.00 uur de troostfinale tussen Engeland en Zweden. Zondag wordt op hetzelfde tijdstip afgetrapt in het Parc Olympique Lyon voor de strijd om de wereldtitel tussen Oranje en de Verenigde Staten.