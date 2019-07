Voor Dominique Bloodworth heeft de WK-finale zondag tegen de Verenigde Staten een bijzonder tintje, omdat ze getrouwd is met een Amerikaan. De verdediger van Oranje weet dat haar schoonfamilie in de VS met haar meeleeft.

"Mijn man Brandon is inmiddels in Frankrijk. Hij zei dat hij zondag stiekem iets meer voor Nederland zal juichen", vertelt Bloodworth, wiens schoonfamilie in Californië woont. "Ze volgen daar mijn wedstrijden. Mijn schoonmoeder gooide dit WK zelfs haar kantoor dicht om naar ons te kunnen kijken."

Bloodworth, die vorig jaar trouwde, dankt haar naam ook aan haar man, nadat ze op het gewonnen EK 2017 nog als Dominique Janssen op het wedstrijdformulier stond. "In de VS is je achternaam nóg belangrijker dan in Nederland", vertelt de Limburgse. "Dat ik als Bloodworth in de WK-finale sta, is voor mijn schoonfamilie heel bijzonder. Ik wil ze trots maken."

De 24-jarige Bloodworth, die deze zomer Arsenal verruilt voor VfL Wolfsburg, krijgt via haar schoonfamilie veel mee van hoe het WK leeft in de VS. "Ik heb gehoord dat we daar ook een paar fans hebben. Iedereen is superpositief over de VS, dat is een beetje Amerikaans. Maar ze zijn ook positief over ons."

'Fitheid is onze kracht'

Bloodworth weet wel dat er maar weinig Amerikanen denken dat Oranje gaat winnen. "Laat ze dat maar denken. Wij gaan er alles aan doen om wereldkampioen te worden. Ik wil met de beker staan."

De bookmakers achten de kans klein dat dat daadwerkelijk gebeurt, omdat de VS al decennialang aan de top staat in het vrouwenvoetbal en ook dit WK bij vlagen indrukwekkend speelt. In fases van wedstrijden werden tegenstanders bijna overlopen en dat leidde tot 24 goals in zes WK-duels en maar drie doelpunten tegen.

"De VS is superfit, maar in de halve finale tegen Engeland hadden een paar spelers het aan het eind moeilijk en dat geeft hoop", vindt Bloodworth, die fitheid ook als een van de grote kwaliteiten van Oranje bestempelt. "Wij laten dit toernooi zien dat we in de laatste minuten een wedstrijd kunnen beslissen. De fitheid is onze kracht."

De finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais. De Amerikanen gaan voor 59.000 toeschouwers voor hun vierde wereldtitel, terwijl Oranje bij het WK-debuut vier jaar geleden in Canada niet verder kwam dan de achtste finale.