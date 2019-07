Sarina Wiegman realiseert zich dat de Oranjevrouwen zondag in de WK-finale tegen de Verenigde Staten voor een loodzware opdracht staan, maar de bondscoach benadrukt dat ook de regerend wereldkampioen te verslaan is in Frankrijk.

"Het zal een heel moeilijke klus worden, maar een finale is een op zichzelf staande wedstrijd. Daarin kan van alles gebeuren. Dat het heel lastig gaat worden, daar zijn we op voorbereid", zei Wiegman woensdagavond na het bereiken van de finale.

Oranje plaatste zich voor de eindstrijd door na verlenging - Jackie Groenen tekende voor de winnende treffer - af te rekenen met Zweden (1-0). De VS bereikte dinsdagavond al de finale dankzij een zwaarbevochten 2-1-overwinning op Engeland.

De Amerikaanse vrouwen, die al vier olympische titels veroverden en zich drie keer tot wereldkampioen kroonden, hebben in de persoon van Jill Ellis net als onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland een vrouwelijke bondscoach. Wiegman vindt dat een goede ontwikkeling.

"Het is goed dat vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen, als speler of coach of in een andere rol in de samenleving. Vrouwen moeten ook het lef hebben om die kansen te pakken en soms risico's durven nemen. Het is belangrijk dat we als vrouwen laten zien dat we kwaliteiten hebben."

'Onze yell voel je in je kleine teen'

Voor Oranje is het de eerste keer dat de finale op een WK wordt gehaald. Vier jaar geleden in Canada vormden de achtste finales het eindstation voor de ploeg van Wiegman, die nu vooral de teamspirit van Nederland looft.

"Ik heb zelf ook gevoetbald en ik weet dat als je dingen samen doet, je meer kan bereiken. Dat zit heel erg in dit team. Iedereen is van waarde. We doen het nooit met elf spelers, we doen het met elkaar", benadrukte de bondscoach.

"Voor de wedstrijd komen we altijd in een kring bij elkaar. De speech die dan wordt gegeven is heel sterk en onze yell voel je tot in je kleine teen."

De finale tussen Nederland en de Verenigde Staten begint zondag om 17.00 uur in Lyon. De strijd om de derde plek gaat tussen Zweden en Engeland en staat een dag eerder op het programma.