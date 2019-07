De uitschakeling van het Zweedse vrouwenelftal in de halve finales van het WK is hard aangekomen bij bondscoach Peter Gerhardsson. De Zweed hoopt dat zijn ploeg zich na de nederlaag tegen Oranje (0-1) nog tijdig op kan richten voor de strijd om de derde plek tegen Engeland.

"Wat ik nu voel? Dat is moeilijk te zeggen, maar eigenlijk is het een gevoel van leegte", verzuchtte Gerhardsson na de wedstrijd, die Nederland na verlenging won dankzij een goal van Jackie Groenen in de 99e minuut.

"Iedereen die dit een keer heeft meegemaakt, weet hoe het voelt. Je bent niet boos, niet verdrietig en niet teleurgesteld. Het enige gevoel dat hierbij past, is leegte."

Zweden maakte het Oranje lange tijd lastig, maar de Scandinaviërs werden zelf ook amper gevaarlijk in een matige halve finale. De beste kans van Zweden in de reguliere speeltijd was voor Nilla Fischer, maar haar schot belandde via de vingertoppen van Sari van Veenendaal op de paal.

'Zege Nederland is geen geluk'

Gerhardsson vindt dat zijn spelers de uitschakeling aan zichzelf te wijten hebben. "Voetbal draait voor een groot deel om efficiëntie. Normaal gesproken krijg je niet zo veel kansen in de halve finale van een WK, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om te scoren."

In de verlenging was het Oranje dat vooral fysiek en conditioneel sterker was dan de Zweedse vrouwen, die steeds meer naar achteren werden gedrukt door de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Gerhardsson ziet de winnende goal van Groenen dan ook niet als een toevalstreffer.

"Het draait altijd om kwaliteit en niet om geluk of pech. Het doelpunt van Nederland kwam voort uit een zuiver en goed uitgevoerd afstandsschot, terwijl wij niet in staat waren om onze mogelijkheden om te zetten in een doelpunt. Mijn spelers hebben hun best gedaan."

Voor Zweden rest alleen nog de strijd om de derde plek. De Scandinaviërs nemen het daarin op tegen Engeland, dat in de halve finales met 2-1 verloor van de Verenigde Staten. De troostfinale wordt zaterdag om 17.00 uur gespeeld, de eindstrijd tussen Oranje en de VS is precies 24 uur later in Lyon.