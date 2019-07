Binnen- en buitenlandse media zijn lovend én kritisch op de Oranjevrouwen, die woensdagavond ten koste van Zweden voor het eerst in de historie de finale van het WK bereikten. Vooral de strijdlust van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wordt geprezen.

Na reguliere speeltijd was er nog niet gescoord in Lyon, waardoor er een verlenging nodig was om een winnaar aan te wijzen. Middenvelder Jackie Groenen kroonde zich tot matchwinner met een laag en zuiver schot in de 99e minuut.

"Historisch!", zo prijkt er donderdag op de voorpagina van het AD. "Het was billenknijpen tegen Zweden, tot en met de verlenging. Maar Oranje staat zondag in de WK-finale tegenover titelverdediger de Verenigde Staten. Eén knal van Groenen was genoeg."

De Volkskrant vindt dat vooral de werklust van de Oranjevrouwen te prijzen viel in de matige halve finale tegen Zweden. Zowel Nederland als Zweden kon de ruim 48.000 fans in het Groupama Stadium lange tijd niet vermaken.

"De vrouwen streden tot ze helemaal leeg waren en dat was het aanzien waard. Maar in speltechnisch opzicht was het behelpen geblazen", zo schrijft het dagblad. "Het was lang voetbal om vooral niet te verliezen. Een wedstrijd die eeuwig kon duren en een impuls nodig had. Hoe Nederland de finale moet winnen, Joost mag het weten. Maar met Oranje in Frankrijk gebeuren wel meer vreemde dingen."

'Nederland-Zweden was teleurstellend'

Het Duitse Bild toont zich nog een heel stuk kritischer en verwacht niet dat de finale van zondag ook maar een beetje spannend wordt. "Nederland wint de strijd om de tweede plek. Met dit spel wordt de finale tegen de Verenigde Staten namelijk niks", zo kopt de boulevardkrant.

Ook de wat mildere BBC plaatst een kritische noot bij de wedstrijd van woensdag. De Britse omroep genoot dinsdagavond een stuk meer van de halve finale tussen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten en Engeland (2-1), al is er ook bewondering.

"Deze teleurstellende wedstrijd leek totaal niet op de halve finale van een dag eerder, waar meer kwaliteit en spektakel te zien was en ook de sfeer veel intenser was. Toch werd de overwinning groots gevierd door de gepassioneerde fans. Oranje heeft zich in twee jaar tijd naar de top van het vrouwenvoetbal gewerkt."

De euforie bij de Oranjevrouwen was groot na het bereiken van de finale. (Foto: ANP)

'Niets is meer onmogelijk voor Oranje'

The Guardian richt de aandacht vooral op matchwinner Groenen, die volgend seizoen voor Manchester United speelt in de Women's Super League. "Haar vorm was in aanloop naar het WK een zorg. Maar Groenen was in de verlenging de enige die, na misschien wel de saaiste negentig minuten van het toernooi, de excellerende Zweedse keeper Hedvig Lindahl wist te passeren."

De finale tussen Nederland en de Verenigde Staten staat zondag op het programma in Lyon. De strijd om de derde plek tussen Engeland en Zweden wordt een dag eerder beslecht.

"Oranje mag zich opmaken voor de grootste wedstrijd in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal", benadrukt De Telegraaf. "Zondag wacht de eindstrijd met het ijzersterke Amerika als tegenstander. Maar na de uiterst moeizame zege van de VS zal Oranje het gevoel hebben dat niets meer onmogelijk is."