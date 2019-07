Lineth Beerensteyn is opgelucht dat ze woensdag in de halve finale van het WK tegen Zweden (1-0-winst) eindelijk een basisplaats kreeg van bondscoach Sarina Wiegman. De aanvaller, die steeds als invaller indruk maakte bij Oranje, kreeg in Lyon de voorkeur boven Shanice van de Sanden.

"Ik voelde aankomen dat ik in de basis zou staan. Hoewel, eigenlijk had ik het al eerder dit toernooi verwacht", aldus de 22-jarige Beerensteyn. "Het was daardoor een opluchting dat het nu zover was. Ik zie het als een beloning voor wat ik dit WK heb laten zien."

Het was voor Beerensteyn wel even wennen om na vijf invalbeurten dit toernooi aan de aftrap te staan, al had dat ook met de ambiance te maken. In het Parc Olympique Lyon zaten bijna 50.000 toeschouwers.

"Toen ik het veld opkwam en rondkeek, dacht ik: dit is bizar. Het is een droom om voor zoveel mensen te spelen, maar dat moest ik snel van me afzetten. Of er 20.000 of 50.000 mensen op de tribune zitten, dat mag niet uitmaken. Maar het was wel even switchen."

'Ik kreeg een flinke beuk'

Beerensteyn speelde uiteindelijk zeventig minuten van de halve finale, waarna ze vervangen werd door Van de Sanden. "Ik was nog niet leeg", vertelt ze. "Maar ik had voor rust wel een flinke beuk gehad en dat speelde mee."

De aanvaller van Bayern München had het zwaar tegen Zweden, zoals heel Oranje vooral voor rust worstelde. "Het was echt pittig, ook conditioneel. Zweden deed het slim door ons vast te zetten, maar in de loop van de tweede helft merkte ik dat wij fitter zijn. Dat heeft ons de zege gebracht."

Door de overwinning op Zweden staat Nederland voor het eerst in de historie in de WK-finale, nadat het vier jaar geleden pas debuteerde op een mondiaal toernooi. "Dit is zo bijzonder. Ik besef nog steeds niet helemaal wat er gebeurd is", aldus Beerensteyn. "Een paar minuten na het laatste fluitsignaal staarde ik voor me uit en dacht ik: we staan in de finale. Ongelooflijk."

Tegenstander zondag in de WK-finale wordt de Verenigde Staten, dat dinsdag met 2-1 te sterk was voor Engeland. De eindstrijd begint om 17.00 uur en wordt net als de halve finales in Lyon gespeeld.

Beerensteyn speelde zeventig minuten tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)