Bondscoach Sarina Wiegman beseft nog niet helemaal dat de Oranjevrouwen zich woensdag hebben geplaatst voor de finale van het WK in Frankrijk. Nederland won in de halve finales in Lyon na verlenging met 1-0 van Zweden.

"We staan in de finale van het WK. Ongelofelijk. Ik denk dat ik me dat pas over een maand of zes besef. Nee hoor, zondag staan we er wel weer. We gaan nu eerst een feestje vieren en daarna heel erg uitrusten", zei Wiegman tegen de NOS.

Nederland had de zege op Zweden te danken aan een doelpunt van Jackie Groenen. De uitblinkende middenvelder was in de 99e minuut trefzeker met een geplaatst afstandsschot.

De 1-0 kwam op een moment dat Oranje steeds dreigender werd, nadat het het met name in de openingsfase van de spannende maar weinig hoogstaande wedstrijd zeer lastig had met de beweeglijke Zweden.

"Ik was in de verlenging koel, ik weet niet hoe dat komt. Ik ben altijd heel rustig, ook na het laatste fluitsignaal. Maar het is niet zo dat ik dan zeker ben van mijn zaak. Je weet dat je altijd een tegentreffer kan krijgen, ook in de laatste seconde", aldus Wiegman.

'Dit is zo'n vechtmachine'

Nederland neemt het zondag in de finale op tegen de Verenigde Staten, die dinsdag in de spectaculaire andere halve finale binnen negentig minuten met 2-1 te sterk was voor Engeland en dus ook nog eens een dag extra rust heeft.

"De spelers zijn helemaal gesloopt. We hebben drie dagen de tijd om iedereen fit aan de aftrap te laten verschijnen. Er mag vanavond dan ook niets anders worden gedronken dan water. Daar is na het toernooi tijd voor", grapte Wiegman.

"Dit is zo'n vechtmachine. Er zit een enorme drive in dit team. Dat hebben we ook vanaf het begin benadrukt, dat als je als team functoneert je niet altijd beter hoeft te zijn dan de tegenstander. Dan kan je van iedereen winnen. dat zag je ook vandaag", besloot Wiegman.

Nederland treft zondag met de Verenigde Staten de topfavoriet op dit WK. De Amerikanen werden in het verleden al drie keer wereldkampioen en zijn bovendien de titeleverdediger.

De Oranjevrouwen vieren samen met de fans het bereiken van de WK-finale. (Foto: Pro Shots)