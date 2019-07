De Oranjevrouwen hebben woensdag na verlenging tegen Zweden de finale van het WK in Frankrijk bereikt. Jackie Groenen schoot Nederland in Lyon in de 99e minuut naar de eindstrijd, waarin de Verenigde Staten zondag de tegenstander zijn.

De halve finale was geen grootse wedstrijd, maar de spanning vergoedde veel. De eerste helft kende weinig hoogtepunten en in de tweede helft raakte Nilla Fischer de paal namens Zweden en kopte Vivianne Miedema op de lat.

In de verlenging werd wel gescoord. Het was Groenen die in de negende minuut van de extra tijd van afstand raak schoot en zo voor een historische zege voor het Nederlandse voetbal zorgde.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is nu nog één zege verwijderd van de wereldtitel, al zal Oranje zondag in de finale tegen de VS niet de favoriet zijn.

De Amerikaanse vrouwen, die dinsdag Engeland met 2-1 versloegen, jagen op hun vierde WK-goud. Voor Zweden rest de strijd om het brons, zaterdag in Nice tegen de Engelsen.

Ontlading bij matchwinner Jackie Groenen. (Foto: Getty Images)

Beerensteyn krijgt kans in basis

In de aanloop naar de halve finale tegen Zweden ging het er vooral over of Lineth Beerensteyn na vijf invalbeurten eindelijk eens de kans zou krijgen als basisspeler, en dat gebeurde. Shanice van de Sanden, die dit WK nog weinig waarde had voor Oranje, begon op de bank in een goed gevuld maar niet uitverkocht Parc Olympique Lyonnais, dat een capaciteit van 59.000 heeft.

Het duurde tot de zeventiende minuut alvorens Beerensteyn zich voor het eerst liet gelden. De aanvaller van Bayern München kwam naar binnen, maar haar afstandsschot kon keeper Hedvig Lindahl niet verontrusten.

Aan de andere kant zorgde Zweden voor meer gevaar. Een vrije trap van Magdalena Eriksson vloog rakelings voorlangs en Sofia Jakobsson zette Stina Blackstenius vrij voor Sari van Veenendaal. Tot opluchting van de paar duizend Nederlanders op de tribune bracht de keeper redding en deed ze dat na 35 minuten opnieuw. Ditmaal was er een klutssituatie, waaruit Lina Hurtig bijna scoorde.

Verder gebeurde er weinig in de eerste helft die qua tempo in schril contrast stond met het spektakel van dinsdag bij de VS tegen Engeland.

Jackie Groenen zorgt voor het winnende doelpunt. (Foto: ANP)

Roord vervangt Martens halverwege

In de kwartfinale tegen Italië werkte Oranje ook al een zwakke eerste helft af, maar toen werd het na rust snel beter. Nu werd Nederland, met Jill Roord als vervanger van Lieke Martens, ook ietsje sterker, maar het lukte niet om door de hechte Zweedse defensie te breken.

Tien minuten na rust was er zelfs een enorme kans voor Zweden. Een laag schot van Fischer kwam via de hand van Van Veenendaal tegen de paal en Oranje had het geluk dat de rebound niet goed viel voor een Zweedse aanvaller.

Even later mazzelde Zweden eveneens. Niet voor het eerst dit toernooi had Oranje een standaardsituatie nodig om echt gevaarlijk te worden en ditmaal was dat een corner. Miedema stond helemaal vrij, maar haar kopbal eindigde op de lat.

De tweede helft was daarmee levendiger dan de eerste, al bleef het wachten op een goal. In de hoop iets te forceren bracht Wiegman Van de Sanden voor Beerensteyn, die haar basisplaats niet had kunnen bekronen. Van de Sanden bracht energie en in de slotfase leverde ze een goed schot af dat voorlangs vloog. Zo bleef het 0-0.

Vreugde bij Oranje na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

Derde interlandgoal van Groenen

Oranje kon voor de verlenging wel hoop putten uit het feit dat het de wedstrijd na rust steeds meer naar zich toe trok en dat werd uiteindelijk ook beloond.

Het was Groenen die in de negende minuut van de verlenging zomaar kon uithalen en vanaf een meter of 20 schoot ze de bal buiten bereik van keeper Lindahl in de verre hoek (1-0). Het was pas de derde interlandgoal van de 24-jarige Groenen, maar wel veruit de belangrijkste.

In het restant van de verlenging was overleven de opdracht voor Oranje, terwijl de tijd wegtikte. Echt grote kansen leverde het Zweedse slotoffensief niet eens op, waardoor Nederland na 120 minuten kon juichen en zich op mag gaan maken voor de eindstrijd.