Oranje begint woensdagavond met Lineth Beerensteyn in de basis aan de halve finale van het WK tegen Zweden. De aanvaller krijgt in Lyon de voorkeur boven Shanice van de Sanden.

De 22-jarige Beerensteyn mocht tot dusver elke wedstrijd dit WK invallen en maakte daarin indruk met een goal en een assist, terwijl Van de Sanden geen grootse vorm toonde. De aanvaller van Olympique Lyon werd in vier van de vijf duels gewisseld. Bondscoach Sarina Wiegman heeft nu voor het eerst dit WK besloten Van de Sanden op de bank te zetten.

Wiegman voert verder geen wijzigingen door ten opzichte van de ploeg die in de kwartfinales met 2-0 te sterk was voor Italië. Lieke Martens kan gewoon spelen tegen Zweden, ondanks dat haar teen nog niet pijnvrij is en Vivianne Miedema completeert met Beerensteyn de aanval van Oranje.

Het middenveld van Oranje bestaat zoals elke wedstrijd dit WK uit Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen en achterin starten Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt, Dominique Bloodworth en Merel van Dongen.

Bij Zweden ontbreekt aanvaller Fridolina Rolfö door een schorsing. Ze wordt vervangen door Lina Hurtig.

Wedstrijd onder leiding van Canadese arbiter

Nederland-Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Canadese arbiter Marie-Soleil Beaudoin. De winnaar speelt zondag in de eindstrijd tegen de Verenigde Staten, dat dinsdag met Engeland versloeg met 2-1.

De Zweden, die in de kwartfinale te sterk waren voor Duitsland (2-1), hopen voor het eerst sinds 2003 de WK-finale te halen, terwijl Europees kampioen Oranje niet eerder zo ver reikte op een mondiaal toernooi.

De finale van het WK is zondag om 17.00 uur en ook die wedstrijd wordt in Lyon gespeeld. De aftrap van de troostfinale is zaterdag om 17.00 uur in Nice.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.

Opstelling Zweden: Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Björn, Asllani, Seger; Jakobsson, Blackstenius, Hurtig.