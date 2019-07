WK vrouwenvoetbal ·

Bondscoach Sarina Wiegman bij de NOS: "Beerensteyn is goed in vorm en heeft als invaller laten zien wat ze kan. Van de Sanden heeft dat minder laten zien. Shanice is heel belangrijk geweest voor het team en we hoopten dat het zou keren. Dat hoop je met iedereen die minder speelt. De vorige keer kreeg ze nog het voordeel van de twijfel, maar nu hebben we besloten om het om te draaien."