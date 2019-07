De Amerikaanse vrouwen zijn niet verrast door de zegereeks dit WK van Oranje, dat zondag mogelijk hun tegenstander is in de finale in Lyon. Verdediger Becky Sauerbrunn en middenvelder Rose Lavelle vinden dat Nederland een uitstekende indruk maakt dit toernooi.

"Nederland heeft een wereldteam met spelers van wereldklasse", aldus Sauerbrunn, die dinsdagavond negentig minuten speelde in de halve finale van de VS tegen Engeland (2-1). "Op het EK was Nederland al heel goed en die lijn trekt het hier door. Ik ben niet verrast."

De 34-jarige Sauerbrunn heeft de wedstrijden van Oranje gevolgd dit WK. "We houden ons oog op alle ploegen die we nog kunnen treffen. We gaan uiteraard ook kijken naar de halve finale tussen Nederland en Zweden, al heb ik geen voorkeur. We zien het wel."

Lavelle, die de eerste 65 minuten speelde tegen Engeland, verwacht dat Oranje tegen Zweden een wedstrijd van hoog niveau wordt, nadat de VS tegen Engeland al een spektakelstuk was. De regerend wereldkampioen stond halverwege met 2-1 voor, waarna de gelijkmaker van Ellen White werd afgekeurd wegens buitenspel en de Engelse captain Steph Houghton een penalty miste.

"Zweden en Nederland hebben niet voor niets de halve finale gehaald, ook dat wordt een mooie wedstrijd", zegt de 24-jarige Lavelle. "Aan beide kanten staat genoeg kwaliteit en de vorm is goed. We moeten dus sowieso aan de bak in de finale, welke ploeg het ook wordt."

'Ik ga rustig kijken en genieten'

De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis werd op de persconferentie na de halve finale van de VS gevraagd welk land ze het liefst treft in de finale. "Ik heb geen idee wie het wordt en het maakt me ook niet uit", was haar antwoord.

Zweden was in de groepsfase van dit WK al tegenstander van de VS en toen won de Amerikaanse ploeg met 2-0. "We weten daardoor iets beter wat Zweden kan. Het is lang geleden dat we tegen Nederland gespeeld hebben", vervolgde Ellis.

"Maar we hebben wel veel van Oranje gezien dit WK. Ze hebben een mooi vervolg gegeven aan het EK en Zweden heeft niet voor niets Duitsland verslagen in kwartfinales. Ik ga woensdagavond rustig kijken en genieten, want ik reken op een prachtige wedstrijd."

Nederland tegen Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais en staat onder leiding van de Canadese arbiter Marie-Soleil Beaudoin. Het wordt de vierde halve finale van de Zweden op een WK, terwijl Nederland een primeur beleeft.