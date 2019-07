De Engelse captain Steph Houghton heeft het gevoel dat ze haar teamgenoten in de steek heeft gelaten. De verdediger had haar land dinsdag in de halve finales van het WK naast de Verenigde Staten kunnen schieten, maar faalde vanaf 11 meter.

Door de misser in de slotfase van de 31-jarige aanvoerder eindigde het duel in Lyon in 2-1, waardoor de Amerikaanse vrouwen zondag hun tweede wereldtitel op rij kunnen pakken. Voor Engeland rest de strijd om het brons.

Het doet de speler van Manchester City veel pijn dat ze vanaf 11 meter faalde. "Mijn hart voel gebroken, ik heb mijn team in de steek gelaten", verzuchtte ze. "We waren zo dicht bij de finale, want ik weet dat we de VS hadden kunnen verslaan."

Houghton hoorde voor de wedstrijd van bondscoach Phil Neville dat zij de aangewezen persoon was, als er een strafschop zou komen. "Ik heb er de laatste tijd veel op geoefend en voelde me zeker van mijn zaak. Helaas raakte ik de bal niet lekker en dook de keeper de goede kant op."

Keeper Alyssa Naeher keert de zwak ingeschoten strafschop van Steph Houghton. (Foto: Pro Shots)

'Vraagt moed om strafschop te nemen'

De uitschakeling zorgde voor tranen bij veel Engelse speelsters, onder wie spits Ellen White. Zij zorgde na negentien minuten voor de 1-1, nadat Christen Press de score had geopend. Alex Morgan zorgde na een half uur voor de 2-1, een voorsprong die de VS met pijn en moeite wist vast te houden.

"Ik zit er helemaal doorheen", zei White met betraande ogen. "We hebben er alles voor gegeven, zeker nadat we zo slordig begonnen in de eerste helft. We hadden er als ploeg heel veel geloof in dat we de finale zouden halen, maar dat zat er helaas niet in."

De spits wilde Houghton niet bekritiseren om haar misser. "Het vraagt veel moed om daar maar even te gaan staan. We zullen het Steph nooit kwalijk nemen, zij is onze leider. We gaan er alles aan doen om haar weer op de been te krijgen voor zaterdag."

Engeland strijdt dan met de verliezer van de partij tussen Oranje en Zweden om brons. Die twee landen staan woensdag om 21.00 uur tegenover elkaar in Lyon.