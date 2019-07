De Verenigde Staten hebben zich dinsdag geplaatst voor de finale van het WK in Frankrijk, waarin Oranje zondag mogelijk de tegenstander is. De ploeg van bondscoach Jill Ellis was in een spectaculair duel in het Parc Olympique Lyonnais met 2-1 te sterk voor Engeland.

Halverwege de halve finale leidde de VS, dat het zich kon permitteren sterspeler Megan Rapinoe rust te geven, al met 2-1 door kopgoals van Christen Press en Alex Morgan. Tussendoor tekende Ellen White voor de gelijkmaker namens de Engelsen, die voor de tweede keer in de historie de laatste vier haalden.

In de tweede helft leek het weer gelijk te worden, maar een goal van White werd afgekeurd wegens buitenspel. Steph Houghton miste daarna een penalty voor de Engelsen, waardoor het 2-1 bleef en de VS naar de eindstrijd gaat.

Het wordt de vijfde keer en de derde keer op rij dat de vrouwen van de VS de WK-finale spelen. De eerste keer was bij de eerste editie van het toernooi in 1991 en toen werd evenals in 1999 en 2015 de titel veroverd. De enige verloren WK-finale van de VS was in 2011, toen Japan te sterk was.

Woensdagavond weet de VS of Nederland of Zweden de tegenstander wordt in de eindstrijd, die net als de twee halve finales in Lyon gespeeld wordt. Het duel tussen Oranje en Zweden begint om 21.00 uur.

Voor Engeland rest de strijd om het brons zaterdag om 17.00 uur in Nice. Ook bij de eindstrijd zondag in Lyon is de aftrap om 17.00 uur.

De VS staat voor de derde keer op rij in de WK-finale. (Foto: Getty Images)

Morgan scoort eindelijk weer voor VS

Rapinoe, die dit WK al vijf keer scoorde, was niet de enige grote speler van het Amerikaanse sterrenensemble die op de bank zat. Ellis hield bijvoorbeeld ook Carli Lloyd, wereldvoetbalster van het jaar 2016, buiten de ploeg. Het vertrouwen was dan ook groot bij de drievoudig wereldkampioen, al moest het tegen Engeland wel vol aan de bak voor een plek in de eindstrijd.

De Engelsen en de Amerikanen maakten er een halve finale van hoog niveau van met kansen over en weer. Zoals altijd dit toernooi kwamen de Amerikaanse vrouwen al snel op voorsprong. Morgan had al een kopkans onbenut gelaten toen Press in de tiende minuut wel scoorde met het hoofd. De aanvaller kopte een voorzet van Kelley O'Hara fraai binnen (1-0).

Na de openingstreffer ging de Amerikaanse storm wat liggen en dat bood Engeland de kans na twintig minuten gelijk te maken. Ellen White stond op de goede plek bij een voorzet van Beth Mead en rondde technisch fraai af door de bal in de bovenhoek te tikken. Het was al de zesde treffer van de aanvaller van Manchester City.

In de 31e minuut maakte Morgan ook haar zesde treffer van het toernooi. De Amerikaanse, die vijf keer scoorde tijdens de eclatante overwinning (13-0) op Thailand, kopte raak op aangeven van Lindsey Horan en bracht de regerend wereldkampioen zo op een 2-1–voorsprong. Dat was ook de ruststand, ondanks nog een aantal goede mogelijkheden voor beide ploegen.

Alex Morgan zorgde in de eerste helft voor de 2-1. (Foto: Pro Shots)

Bright pakt tweede gele kaart

Ook de tweede helft was spectaculair en het leek erop dat Engeland weer op gelijke hoogte kwam. White juichte al, nadat ze de diepte in was gestuurd en raak schoot, maar na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd wegens buitenspel.

Omdat onder anderen Press een goede kans op 3-1 onbenut liet namens de VS, mocht Engeland blijven hopen dat de 2-2 alsnog zou vallen. Het kreeg daar nog een enorme kans voor.

De 'Lionesses' kregen namelijk zes minuten voor tijd een strafschop, omdat Becky Sauerbrunn White naar de grond werkte. Captain Houghton nam haar verantwoordelijkheid, maar schoot slap in waardoor de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher kon keren.

Door de misser leek de Engelse hoop al bijna vervlogen. Toen Millie Bright vlak voor tijd haar tweede gele kaart en dus rood kreeg, was duidelijk dat de VS zich kon gaan opmaken voor de eindstrijd zondag tegen Nederland of Zweden.