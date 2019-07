Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen is woensdag gewoon van plan om Lieke Martens op te stellen in de halve finales van het WK tegen Zweden. Martens liet dinsdag nog de groepstraining aan zich voorbij gaan wegens een pijnlijke teen.

"Het gaat goed met Martens. Ze heeft nog wel wat last van haar teen, maar na de wedstrijd tegen Italië is alles goed gegaan. De insteek is dus zeker dat ze speelt tegen Zweden, omdat ze haar eigen warming-up doet", zei Wiegman dinsdag na de training in Oullins tegen de NOS.

"Ze heeft hetzelfde traject gelopen als voor het treffen met de Italianen. Ze is op een andere manier aan haar belasting gekomen. Dan moet je denken aan fietsen en stabiliteitsoefeningen. We proberen de belasting zo laag mogelijk te houden zodat ze zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnt."

Martens kampt al sinds de achtstefinalewedstrijd tegen Japan met de pijnlijke teen. Het verhaal ging eerst dat iemand bij het vieren van de winnende 2-1 die ze maakte uit een strafschop op haar teen was gaan staan, maar dat werd later ontkend.

"Ik maak me er geen zorgen over dat ze sindsdien amper heeft kunnen trainen. We zitten immers in de eindfase van het toernooi. In het eerste deel heeft ze alles kunnen spelen en trainen", aldus Wiegman, die niet wil prijsgeven of Martens een spuit krijgt en om welke teen het gaat.

"Dat zijn dingen die ik nooit naar buiten breng. Dat is niet aan mij om te vertellen. Dat soort dingen liggen namelijk bij de medische staf. Maar we doen wel aan pijnstilling."

'Het is iets waar je van droomt'

Wiegman en haar speelsters oogden op de training van dinsdag ontspannen, maar dat is volgens de eindverantwoordelijke ook wel nodig wil de regerend Europees kampioen tegen Zweden opnieuw historie schrijven.

"Het is iets waar je van droomt, een halve finale op een WK. Maar we benaderen het als een gewone wedstrijd. Morgen komt er meer spanning op, dat is logisch. Het zou gek zijn als we flierefluitend het stadion binnenkomen."

Wiegman nam het net zoals maandag op de persconferentie op voor Shanice van de Sanden. De aanvaller is zoekende naar haar vorm en kon in de eerste vijf wedstrijden nog niet haar stempel drukken op het spel van Nederland.

"De afgelopen twee jaar heeft Shanice heel veel waarde gehad voor het team. Dat het nu wat minder gaat, dat ze minder vaak achter de verdediging komt en dat de voorzetten wat minder komen, dat zien wij ook. Ze is druk bezig om dat te verbeteren."

Nederland-Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais, het stadion van Olympique Lyon dat plaats biedt aan bijna 60.000 toeschouwers. De wedstrijd staat onder leiding van de Canadese scheidsrechter Marie-Soleil Beaudoin.