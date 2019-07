Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen heeft het twee dagen voor het duel met Zweden in de halve finales van het WK opgenomen voor Shanice van de Sanden. De rechtsbuiten krijgt de nodige kritiek in de media, maar volgens Wiegman is dat niet altijd terecht.

Van de Sanden was op het door Nederland gewonnen EK in 2017 een van de belangrijkste spelers van Oranje, maar is op het WK nog niet in vorm. Wiegman zet de aanvaller van Olympique Lyon desondanks elke wedstrijd in de basis, de sterke invalbeurten van Lineth Beerensteyn ten spijt.

"Shanice is een belangrijke speler", benadrukte Wiegman maandag op haar persconferentie in Lyon. "Ze heeft een lange periode belangrijke assists gehad en doelpunten gemaakt. In dit toernooi is het rendement wat lager, maar ze staat ook tegenover betere tegenstanders."

"Voetballend heeft ze het daardoor wat moeilijker dan anders, want ze komt minder achter de verdediging. In de media is ontzettend veel kritiek die soms ook persoonlijk wordt, niet alleen bij haar. Zeker aan het begin van dit toernooi kregen speelsters veel kritiek terwijl we gewoon wonnen. Daar praten we wel met elkaar over."

Wiegman neemt het op voor Van de Sanden. (Foto: ANP)

'Kritiek is juist heel goed'

Wiegman heeft desondanks wel begrip voor de kritiek die haar ploeg dit WK al kreeg op het in Frankrijk vertoonde spel. De bondscoach realiseert zich dat er meer van haar ploeg wordt verwacht na de Europese titel van 2017.

"Er is meer aandacht voor ons en dat is hartstikke leuk. Dat er daardoor meer kritiek komt en er meer mensen een mening hebben, is alleen maar heel goed", benadrukte Wiegman. "Kunst is om ons te blijven focussen op het voetbal en zo min mogelijk te lezen wat er in de media wordt gezegd en geschreven."

De Oranjevrouwen plaatsten zich voor het eerst in de historie voor de halve finales van het WK door zaterdag met Italië af te rekenen. De regerend Europees kampioen verzekerde zich daarmee ook van een ticket voor de Olympische Spelen van 2020.

Bij de persconferentie waren ook Vivianne Miedema, Dominique Bloodworth en Sari van Veenendaal aanwezig. (Foto: ANP)

Selectie Oranje lijkt fit voor duel met Zweden

Tegen Zweden kan Wiegman normaal gesproken over een fitte selectie beschikken. Lieke Martens speelde de kwartfinale tegen Italië met een pijnlijke teen, maar de aanvaller van FC Barcelona lijkt aan de betere hand en inzetbaar.

"Als de klachten niet erger worden, dan hopen we dat ze kan spelen. Zoals het er nu naar uit ziet, heb ik een fitte selectie", aldus Wiegman, die Oranje niet als favoriet ziet voor het treffen met Zweden.

"Het verschil op de FIFA-ranking is maar één plek (8 om 9, red.). Bovendien spelen we tegen een heel sterk team, dat het dit toernooi heel goed heeft gedaan. Ik denk dat er twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar staan."

De wedstrijd tussen Nederland en Zweden begint woensdag om 21.00 uur in Lyon. De Scandinaviërs plaatsten zich voor de halve finales door regerend olympisch kampioen Duitsland uit te schakelen. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Verenigde Staten en Engeland.