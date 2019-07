De Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson treft woensdag in de halve finales van het WK voor vrouwen het land dat hij op voetbalgebied adoreert. De oud-prof is naar eigen zeggen al sinds het WK van 1974 fan van het Nederlandse voetbal.

"Ik kan urenlang praten over Holland. Als jongen van veertien, vijftien jaar zag ik de WK-finale tussen Nederland en Duitsland, dat was een van de mooiste ervaringen uit mijn leven op voetbalgebied", aldus Gerhardsson maandag op een persconferentie.

De 59-jarige Gerhardsson, die in de jaren tachtig bij de Zweedse clubs Hammarby IF en Vasalunds IF speelde, heeft een deel van zijn trainersopleiding in Rotterdam gedaan.

"Toen ik voor de studie lichamelijke opvoeding moest kiezen waar ik dat zou doen, kon ik uit drie plekken kiezen. Ik ben een week in Rotterdam geweest om daar rond te kijken. Gunder Bengtsson was destijds de trainer van Feyenoord."

"Ik ben geïnspireerd door de oefeningen die ik daar op het trainingsveld zag. Ik kon niet anders dan voor Rotterdam kiezen. Het wordt heel interessant om te zien of we woensdag een van mijn favoriete landen op voetbalgebied kunnen verslaan."

'Geweldig interessant om tegen dit Oranje te spelen'

Op het laatste EK moest Zweden in de kwartfinales met 2-0 buigen voor de Oranjevrouwen, die vervolgens het toernooi wonnen. Gerhardsson trad kort daarna aan. "Ik volg het Nederlandse voetbal al jaren. De manier van voetballen ligt heel dicht bij de manier waarop ik wil spelen. Het wordt voor mij dan ook geweldig interessant om tegen dit Oranje te spelen."

Zweden is beducht voor de spelhervattingen van Nederland, dat op dit WK al vier keer scoorde uit hoekschoppen en vrije trappen, waaronder beide doelpunten in de kwartfinale tegen Italië (2-0).

"Ons team van analisten gaat daar heel goed naar kijken en die informatie zullen we delen met de speelsters. Maar soms zal Nederland ook best dingen anders doen. Het is aan onze speelsters om daarop in te spelen."