Bondscoach Phil Neville van de Engelse voetbalsters beschouwt het WK als een mislukt toernooi als zijn ploeg de halve finale tegen de Verenigde Staten verliest. De 'Lionesses' nemen het dinsdag op tegen de titelverdediger.

"Niemand geeft iets om de verliezend finalist", blikt Neville zondag vooruit op de halve eindstrijd. "Het zilver en het brons interesseert niemand wat. Iedereen wil de titel."

De VS wordt gezien als de topfavoriet voor de wereldtitel. Desondanks zal Neville geen vrede hebben met een nederlaag van zijn ploeg bij de laatste vier.

"Als we niet winnen, zullen we teleurgesteld zijn en is het voor ons een mislukt toernooi", stelt de oud-verdediger. "Ik ben niet negatief, maar dat komt door onze verwachtingen en ons vertrouwen."

Van de laatste vijf ontmoetingen met de VS won Engeland er één. Op het WK stonden de twee ploegen slechts eenmaal tegenover elkaar. Dat was in 2007, toen de Amerikaanse vrouwen met 3-0 wonnen.

Phil Neville spreekt zijn speelsters toe na de gewonnen kwartfinale tegen Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Neville put vertrouwen uit gelijkspel tegen VS in maart

In maart speelde Engeland op de SheBelieves Cup met 2-2 tegen de regerend wereldkampioen. Uit dat resultaat put Neville een hoop vertrouwen voor de wedstrijd van dinsdag.

"Dat was voor beide ploegen een goede wedstrijd", aldus de 42-jarige coach. "We speelden erg goed en dat duel gaf ons veel vertrouwen en geloof in onszelf."

Dankzij zeges op Brazilië (2-1) en Japan (3-0) won Engeland het toernooi in de VS ook. "Wij waren degenen die op het podium stonden en de trofee omhooghielden. Als je zo'n toernooi wint, smaakt dat naar meer succes en ditmaal is de prijs veel belangrijker."

De halve finale tussen Engeland en de Verenigde Staten begint dinsdag om 21.00 uur in Lyon. De Oranjevrouwen strijden een dag later met Zweden om de andere finaleplek.