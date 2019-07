De spelers van het Duitse vrouwenelftal zijn in mineur na de verrassende uitschakeling in de kwartfinales van het WK. De regerend olympisch kampioen moet niet alleen de wereldtitel, maar ook de Spelen van 2020 uit het hoofd zetten.

"Het is doodzonde dat we onze olympische titel straks niet kunnen verdedigen in Tokio en we volgende zomer geen groot toernooi spelen", zei een balende keeper Almuth Schult na het verlies tegen Zweden (1-2).

"We begonnen goed, maar gaven de wedstrijd uit handen door slecht te verdedigen bij lange ballen. Zweden kwam bovendien veel makkelijker tot kansen, daar moeten we eerlijk in zijn. Zelfs toen de verdedigers van Zweden vermoeid waren, wisten we niet door hun defensie te breken."

Schult incasseerde tegen Zweden pas de eerste treffers van het WK, want Duitsland was de groepsfase en de achtste finales met een clean sheet doorgekomen. De Duitsers kwamen nog wel op voorsprong in Rennes, maar door treffers van Sofia Jakobsson en Stina Blackstenius trok Zweden aan het langste eind.

De speelsters van Duitsland zijn aangeslagen na het verlies. (Foto: ANP)

'We raakten de weg volledig kwijt'

Aanvoerder Alexandra Popp vindt dat Duitsland na de uitschakeling vooral in de spiegel moet kijken. De middenvelder zag dat haar ploeg na een veelbelovende start geen schim was van het elftal dat eerder dit WK bij vlagen imponeerde.

"We begonnen goed en raakten de weg daarna volledig kwijt. Na die tweede Zweedse goal, die we op een bizarre manier incasseerden, waren we niet meer in staat om terug in de wedstrijd te komen."

"Ik denk niet eens dat Zweden zo goed speelde", vervolgde Popp. "Wij hadden gewoon veel meer beter moeten doen. We verloren de bal te makkelijk, zochten te snel naar de lange bal en eenmaal voor het doel ontbrak die ene beslissende pass."

Door de nederlaag van Duitsland mag Zweden tegen de Oranjevrouwen gaan strijden om een plek in de WK-finale. Die halve eindstrijd staat woensdag om 21.00 uur op het programma in Lyon. Het andere duel gaat tussen de Verenigde Staten en Engeland. De finale is volgende week zondag.