Vivianne Miedema ziet met de plaatsing van de Oranjevrouwen voor de Spelen volgend jaar in Tokio een wens in vervulling gaan. De 22-jarige spits had als kind al een olympische droom, maar dan in een andere tak van sport.

"Ik zei als klein meisje altijd dat ik naar de Spelen wilde, maar ik had niet door dat dat ook als voetballer kon", vertelt Miedema, die zaterdag de halve finale van het WK bereikte met Oranje en zo een olympisch ticket veiligstelde.

"Ik heb getennist en nog meer sporten geprobeerd. Nu ga ik alsnog als voetballer naar Tokio. Dat is fantastisch. Het wordt volgend jaar een drukke zomer, maar ik geef er graag mijn vakantie voor op."

Een olympisch ticket was volgens Miedema ook het "grootste doel" van Oranje dit WK in Frankrijk. Nederland moest daarvoor tot de beste landen van het toernooi behoren en dat is een feit, omdat de Verenigde Staten een van de vier halvefinalisten is.

"Vooraf hadden we ingeschat dat we de kwartfinales moesten halen voor een olympisch ticket, maar het is dus de halve finale geworden. Dat zegt veel over de kracht van de Europese landen."

'Het was een ambitieuze doelstelling'

Op het olympisch voetbaltoernooi van de mannen, waar Nederland in 2008 in Peking voor het laatst aan meedeed, mogen alleen spelers tot 23 jaar actief zijn, aangevuld met drie dispensatiespelers. De vrouwen mogen daarentegen wel met hun sterkste elftal aantreden.

"In het vrouwenvoetbal is dit een heel groot toernooi", benadrukt bondscoach Sarina Wiegman, die net als Miedema niet had verwacht ooit de Spelen te halen.

"Vroeger als voetballer sowieso niet en als coach kwam die droom de laatste jaren pas. Het was een ambitieuze doelstelling en dus moest ik na de zege op Italië in de kwartfinale even in mijn arm knijpen. De droom is uitgekomen, maar nu willen we eerst presteren in de halve finale van dit WK."

'De overtuiging is er om wereldkampioen te worden'

In die halve finale is woensdag Zweden de tegenstander in Lyon en daarna wacht mogelijk de VS of Engeland in de eindstrijd. Binnen de Oranje-selectie leeft het gevoel dat het mogelijk is om wereldkampioen te worden.

"Eigenlijk hadden we dat gevoel al nadat we Japan versloegen in de achtste finale", zegt Wiegman. "Ja, de overtuiging om wereldkampioen te worden is er, ook omdat we een team hebben dat nooit opgeeft. En ook als we minder spelen kunnen we een goal maken. Die bijzondere kwaliteit hebben we."

Nederland tegen Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais. De finale van het WK wordt zondag 7 juli in hetzelfde stadion gespeeld en dan is de aftrap om 17.00 uur.