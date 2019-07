Vlak na het bereiken van de halve finales op het WK ging de blik van de Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson al langzaam op het duel met de Oranjevrouwen van woensdag. Hij overweegt om tegen Nederland een andere tactiek toe te passen.

"We moeten door de schorsing van aanvaller Fridolina Rolfö hoe dan ook een wijziging doorvoeren en dat kan van invloed zijn op onze speelstijl. Bovendien moeten we Oranje nog goed analyseren", zei Gerhardsson zaterdagavond na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Duitsland op zijn persconferentie.

"Dat is iets waar we de komende dagen naar moeten kijken, maar ik maak me daar geen zorgen over. Als ik andere spelers moet inzetten, dan weet ik zeker dat ze op zullen staan en het goed gaan doen."

De schorsing van de 25-jarige Rolfö - ze kreeg tegen Duitsland haar tweede gele kaart van het toernooi - is een aderlating voor Zweden, dat daardoor een vaste kracht mist tegen Nederland. De spits van VfL Wolfsburg speelde tot dusver alle WK-duels en kwam één keer tot scoren.

Zweden stuntte met een zege op Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen ons volledig op de prijzen richten'

Tegen Duitsland kwamen de goals van haar teamgenoten. Sofia Jakobsson maakte na 22 minuten de gelijkmaker, nadat Lina Magull Duitsland vroeg op voorsprong had gezet. Stina Blackstenius werkte vlak na rust de 2-1 binnen en bezorgde Zweden zo een verrassende zege op de regerend olympisch kampioen.

"Vooraf hebben we met elkaar onze doelen besproken voor het WK en de kansen om ver te komen", zei Gerhardsson. "Het is fijn dat we ons nu ook voor de Olympische Spelen hebben geplaatst, want dat zat wel een beetje in de hoofden van de spelers. Daar hoeven we ons nu geen zorgen meer over te maken en dus kunnen we ons volledig op de prijzen richten."

De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Zweden begint woensdag om 21.00 uur in Lyon. De andere halve finale gaat tussen Engeland en de Verenigde Staten. Zweden strandde op het WK 2015 net als Nederland al in de achtste finales.