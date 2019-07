Bondscoach Milena Bertolini van de Italiaanse voetbalsters heeft een pleidooi gehouden om het vrouwenvoetbal in haar land te professionaliseren. De 53-jarige coach vindt dat de overheid daar verandering in moet brengen.

"We moeten niet vergeten dat de Italiaanse speelsters tegen profs hebben gespeeld, terwijl wij amateurs zijn", stelde Bertolini na de nederlaag van haar ploeg in de kwartfinale van het WK tegen de Oranjevrouwen.

'Le Azzurre' verloren zaterdag in Valenciennes met 2-0 van Nederland. Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt waren trefzeker voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

"Dankzij onze teamgeest konden we het verschil klein houden", stelde Bertolini. "Maar het belangrijkste is nu dat de clubs en de overheid ervoor zorgen dat we dezelfde faciliteiten hebben als onze tegenstanders."

De Italiaanse speelsters tijdens de kwartfinale tegen de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

'De topclubs doen al een hoop werk'

De Italiaanse topclubs nemen het vrouwenvoetbal sinds twee jaar wel een stuk serieuzer. Volgens de wet kunnen speelsters met een amateurstatus echter niet meer dan zo'n 30.000 euro verdienen.

"De topclubs doen al een hoop werk. Zij zijn er twee jaar geleden aan begonnen om het vrouwenvoetbal te veranderen. Maar er zijn ook politieke beslissingen voor nodig."

Volgens Bertolini mogen de Italiaanse speelsters wel met trots terugkijken op hun prestaties op het WK. De Zuid-Europeanen haalden op het eerste WK in 1991 de kwartfinales, maar daarna deden ze alleen in 1999 - waar de groepsfase het eindstation was - nog mee.

"Ze moeten trots op zichzelf zijn. Door de manier waarop ze speelden en de wedstrijden benaderden hebben ze de mensen thuis laten zien dat voetbal een sport is waarin je plezier kan hebben en elkaar helpt. Ik denk dat dat de reden is dat het publiek zo van dit team is gaan houden", besloot Bertolini.