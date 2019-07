Lineth Beerensteyn baalt ervan dat ze zaterdag in de WK-kwartfinale tegen Italië (2-0) weer niet mocht starten. De aanvaller voelt dat ze in vorm is, maar bondscoach Sarina Wiegman gaf in Valenciennes opnieuw de voorkeur aan Shanice van de Sanden.

"Ik vond het jammer toen ik hoorde dat ik weer niet in de basis stond, ook omdat ik voel dat ik lekker in het toernooi zit. Ik ben in vorm", aldus Beerensteyn, die dit WK een goal en een assist achter haar naam heeft staan.

In het voordeel van Beerensteyn spreekt dat ze vier van de vijf keer bij een gelijke stand inviel en Oranje al die keren toch nog won. Tegen Italië verving de aanvaller van Bayern München Van de Sanden na 55 minuten toen het nog 0-0 was. Met 35 minuten speeltijd werd het zo de langste invalbeurt dit WK van Beerensteyn, maar daar wil ze niet te veel hoop uit putten.

"Ik weet echt niet of ik de volgende keer wel in de basis sta. Ik verwacht niets, want dat kan het alleen maar tegenvallen. Het is aan mij om ermee te dealen en het zo goed mogelijk in vullen als invaller."

'Beerensteyn kan iets extra's brengen'

Het uitblijven van een basisplaats voor Beerensteyn was na de zege op Italië ook onderwerp van gesprek op de persconferentie van Sarina Wiegman. De bondscoach erkende dat Van de Sanden geen goede eerste helft speelde.

"Na rust was het beter wat Shanice liet zien, maar toch besloten we haar te wisselen omdat we weten dat Beerensteyn als invaller iets extra's kan brengen met haar energie. Tot nu had ze het steeds fantastisch gedaan in die rol."

Over de kansen voor Beerensteyn op een basisplaats woensdag in de halve finale tegen Zweden wilde Wiegman weinig kwijt. "We gaan eerst de wedstrijd tegen Italië evalueren en kijken hoe iedereen uit de strijd is gekomen. Daarna maken we keuzes."

Nederland tegen Zweden begint woensdag om 21.00 uur in Lyon, waar dinsdag ook de halve finale tussen de Verenigde Staten en Engeland wordt gespeeld. De finale van het WK is op zondag 7 juli.