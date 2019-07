Zweden is woensdag de tegenstander van de Oranjevrouwen in de halve finale van het WK. De nummer negen van de FIFA-ranking won zaterdag in de kwartfinales enigszins verrassend met 2-1 van Duitsland.

Nederland won eerder op zaterdag in de kwartfinales met 2-0 van Italië. De halve finale tegen Zweden begint woensdag om 21.00 uur in Lyon. De laatste ontmoeting tussen de twee landen was op het EK van 2017, toen Oranje in de kwartfinales met 2-0 won.

Zweden kwam zaterdag in het Roazhon Park in Rennes nog wel op achterstand door een treffer van de Duitse middenvelder Lina Magull. Sofia Jakobsson en Stina Blackstenius bezorgden de ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson de zege.

De Europees kampioen van 1984 staat voor de vierde keer in de halve finales van het WK. In 1991 en 2011 eindigde de Scandinavische ploeg als derde en in 2003 werden de Zweedse vrouwen tweede, na een nederlaag tegen Duitsland in WK-finale (1-2).

Fridolina Rolfö kreeg een gele kaart en is geschorst voor de halve finale tegen Oranje. De 25-jarige aanvaller van Bayern München speelde dit WK mee in alle wedstrijden van Zweden en maakte één goal.

Zweden is door de zege op Duitsland net als Nederland en Groot-Brittannië zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Regerend olympisch kampioen Duitsland zal er niet bij zijn in Japan.

De Zweedse Stina Blackstenius viert haar 2-1. (Foto: Pro Shots)

Eerste tegentreffer voor Duitsland

Duitsland begon als de nummer twee van de FIFA-ranking als de favoriet aan de kwartfinale tegen Zweden en na een kwartier kwam de ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg ook op 1-0. Sara Däbritz zette Magull met een intelligent passje alleen voor de keeper en de middenvelder schoot raak met een halve omhaal.

De Duitse vrouwen konden maar zes minuten genieten van de voorsprong, want halverwege de eerste helft stond het al weer 1-1. Een lange bal van Linda Sembrant kwam enigszins toevallig voor de voeten van Jakobsson en de buitenspeler schoof de bal in de verre hoek.

Het was pas de eerste tegentreffer voor Duitsland dit WK. De wereldkampioen van 2003 en 2007 won in zijn eerste vier duels achtereenvolgens van China (1-0), Spanje (1-0), Zuid-Afrika (4-0) en Nigeria (3-0).

Vlak na rust volgde ook de tweede tegentreffer van het WK voor de Duitse vrouwen. Keeper Almuth Schult kon een kopbal van Rölfo nog wel stoppen, maar was kansloos bij de rebound van Blackstenius.

Duitsland had nog bijna 45 minuten om de gelijkmaker te forceren, maar kreeg niet heel veel kansen. Invaller Lena Oberdorf was vlak voor tijd het dichtst bij de 2-2, maar haar kopbal ging net naast.