Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen was zaterdag geëmotioneerd na het laatste fluitsignaal tegen Italië (2-0-zege). De 49-jarige Haagse kan haast niet geloven dat ze er met Nederland in is geslaagd de halve finales van het WK te bereiken.

"Na afloop ben ik in de kleedkamer voor de stafleden even tot rust gekomen", vertelde een geëmotioneerde Wiegman na de wedstrijd in Valenciennes bij de NOS. "Het raakt me en niet alleen mij, ook de mannen in de technische staf. Dat was wel mooi om te zien."

"Je werkt zo intensief samen en bent dag en nacht bezig. We wilden ver komen in het toernooi en de Olympische Spelen halen. Als dat dan lukt, is het gewoon heel bijzonder. We zijn een drempel gepasseerd."

Oranje trok aan het langste eind in Stade du Hainaut door een sterke tweede helft. Het leidde twintig minuten voor tijd tot de verdiende openingstreffer van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt gooide de wedstrijd tien minuten later op slot.

'We hebben alleen nog maar wat te winnen'

Wiegman, die met dezelfde elf spelers begon als in het achtstefinaleduel met Japan (2-1-winst), wist halverwege de wedstrijd dat het in de tweede helft een stuk beter moest bij haar ploeg om de halve finales te bereiken en daarmee een olympisch ticket te bemachtigen.

"In balbezit waren de ruimtes te groot in de eerste helft, maar na rust was dat anders. De aansluiting was veel beter. Waar we in de eerste helft naar elkaar toe wandelden, zag ik de speelsters na rust rennen."

Voor een plek in de finale neemt Oranje het woensdag in Lyon op tegen Zweden, dat Duitsland zaterdag met 2-1 verraste. Wiegman denkt dat de druk voor die wedstrijd een stuk minder is dan tegen Italië.

"We hebben alleen nog maar wat te winnen. Zometeen gaan we eerst even een feestje vieren. Dat is het voordeel van in de middag spelen; we hebben nu de hele avond nog. We zijn met z'n allen heel erg blij."