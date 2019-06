Lieke Martens was door een teenblessure een twijfelgeval voor het duel met Italië in de kwartfinale van het WK (2-0-zege), maar ze speelde zaterdag 'gewoon' de hele wedstrijd. De aanvaller was dolblij met de plek in de halve finale én de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

De beste drie Europese landen van het WK krijgen een ticket voor de Spelen van 2020 in Japan. Door de zege op Italië weten de Oranjevrouwen dat ze volgend jaar voor het eerst mogen meedoen aan het olympisch voetbaltoernooi.

"Het maakt allemaal niet uit wat er met mijn teen aan de hand was, we gaan gewoon naar Tokio", jubelde Martens na de kwartfinale voor de camera van de NOS. "Dat is hartstikke mooi, daar mogen we nu wel even van genieten."

De buitenspeler van FC Barcelona was "heel blij" dat ze ondanks haar teenkwetsuur kon spelen in het snikhete Valenciennes.

"Het was een rollercoaster, maar ik geloofde er in. En ik heb gewoon negentig minuten gespeeld. Mijn teen voelde goed tijdens de wedstrijd. Je kan veel op adrenaline, dat is vandaag weer bewezen."

'In tweede helft hebben we doorgedrukt'

Nederland versloeg Italië door kopgoals van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt in de laatste twintig minuten. De ploeg van Sarina Wiegman was in de tweede helft duidelijk beter dan Italië, dat voor rust nog minstens gelijkwaardig was.

"Ik heb geen idee hoe dat verschil tussen de twee helften komt", zei Daniëlle van de Donk tegen de NOS. "Maar na rust speelde we onze beste helft van dit WK."

De middenvelder van Arsenal merkte dat Oranje na rust fysiek sterker was dan Italië. "Daarom moesten we doordrukken en dat hebben we met het hele team gedaan."

Ook Van de Donk was direct na de wedstrijd vooral blij met het olympische ticket. "Ik wilde zó graag naar de Spelen. Ik word 28, als ik de Spelen nog wilde halen, moest het nu gebeuren. En de wereldtitel? Ha, dat blijft een doel voor ons."

De Oranjevrouwen nemen het woensdag in de halve finale in Lyon (aftrap 21.00 uur) op tegen Duitsland of Zweden. De andere halve finale gaat dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten.