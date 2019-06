Vivianne Miedema is meer dan trots op het bereiken van de halve finales van het WK. De spits, die erkent dat de Oranjevrouwen zaterdag tegen Italië (2-0-zege) voor rust niet goed speelden, kan haast niet geloven dat ze historie hebben geschreven.

"Sorry voor de mensen thuis, want ik weet niet of het er heel goed uitzag. Er stond heel veel druk op de wedstrijd en het was moeilijk bij 35 graden, maar we staan in de halve finales. Dat had echt niemand durven dromen", zei Miedema in gesprek met de NOS.

De 22-jarige spits brak twintig minuten voor tijd de ban in Stade du Hainaut met een rake kopbal uit een vrije trap van Sherida Spitse. De middenvelder was tien minuten later ook de aangever bij de 2-0 van Stefanie van der Gragt.

Oranje kreeg zo loon naar werken na een sterke tweede helft, maar voor rust leek het er nog niet op dat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman als winnaar van het veld zou stappen.

'Heel Nederland mag trots zijn'

Miedema realiseerde zich dat Oranje in de tweede helft een ander gezicht moest laten zien. "We speelden niet heel lekker. Italië speelde heel opportunistisch en kreeg enkele kansen in de eerste helft. Na rust hadden we gelukkig nog genoeg energie over en konden we het verschil maken."

"We staan in de halve finales en daar mag heel Nederland trots op zijn. Dit maak je niet heel vaak mee. Hopelijk komen alle supporters mee naar Lyon."

De Oranjevrouwen komen woensdag in actie in de halve eindstrijd. Tegenstander is Zweden, dat zaterdagavond Duitsland verrassend met 2-1 versloeg. De andere halve finale gaat tussen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten en Engeland. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in Lyon.