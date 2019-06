De Oranjevrouwen hebben zich zaterdag voor het eerst in de historie geplaatst voor de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman stelde het ticket voor Tokio 2020 veilig dankzij de 2-0-zege op Italië in de kwartfinales van het WK.

De beste drie Europese landen op het WK plaatsen zich voor de Spelen in Tokio. Door de overwinning van de Verenigde Staten op Frankrijk van vrijdagavond (2-1) blijven er sowieso drie Europese landen over in de halve finales.

De Oranjevrouwen wonnen zaterdag in Valenciennes dankzij doelpunten van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt van Italië. In de halve eindstrijd is Zweden de tegenstander.

Het is de eerste keer dat de Oranjevrouwen zich plaatsen voor de Spelen. Vier jaar geleden was Nederland al wel dicht bij een olympisch ticket.

Toen mocht Oranje na het WK een olympisch kwalificatietoernooi spelen in eigen land, maar wist de ploeg van toenmalig bondscoach Arjan van der Laan in de laatste wedstrijd niet van Zweden te winnen (1-1).

Engeland was al zeker van olympisch ticket

Engeland won donderdag met 3-0 van Noorwegen en was al zeker van een plek in de halve eindstrijd. De 'Lionesses' pakten zo het olympisch ticket voor het Verenigd Koninkrijk.

Ook Zweden verzekerde zich van deelname aan de Spelen. De Scandinavische vrouwen verrasten zaterdag in de kwartfinale Duitsland met 2-1.

De Olympische Spelen in Tokio staan volgend jaar van 24 juli tot en met 9 augustus op het programma.