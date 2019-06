De Oranjevrouwen hebben zaterdag dankzij een 2-0-zege op Italië voor het eerst in de historie de halve finales van het WK bereikt. Door de overwinning in Valenciennes plaatste Nederland zich bovendien voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Na een moeizame eerste helft was Oranje in de tweede helft sterker dan Italië in het snikhete Stade du Hainaut.

Twee kopgoals in de laatste twintig minuten brachten de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de zege. Beide keren was Sherida Spitse aangever met een vrije trap. De goals kwamen op naam van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt.

De volgende tegenstander voor Nederland wordt Duitsland of Zweden, die zaterdag om 18.30 in Rennes aftrappen voor de laatste kwartfinale van het WK. De halve eindstrijd van Oranje is woensdag om 21.00 uur in Lyon.

De andere halve finale gaat dinsdag tussen de Verenigde Staten en Engeland. Omdat de beste drie Europese landen van dit WK naar de Spelen mogen, is het al zeker dat de Nederlandse vrouwen voor het eerst deel zullen deelnemen aan het olympisch voetbaltoernooi.

Temperatuur in Valenciennes loopt op tot 34 graden

In de aanloop naar de kwartfinale tussen Nederland en Italië ging het vooral over de hitte en de inzetbaarheid van Lieke Martens. De buitenspeler, die last had van haar teen, stond gewoon aan de aftrap in Stade de Hainaut, waar de temperatuur opliep tot 34 graden.

De 26-jarige Martens liet zich in de hitte meteen gelden, al vloog haar vroege voorzet over Miedema heen. Met aan de andere kant Shanice van de Sanden, die weer de voorkeur kreeg boven Lineth Beerensteyn, waren het in de beginfase ook vooral voorzetten waarmee Oranje gevaar probeerde te stichten, maar kansen leverde dat niet op.

De eerste goede mogelijkheid was na twintig minuten zelfs voor Italië. Barbara Bonansea kopte door, waarna Valentina Bergamaschi zomaar voor keeper Sari van Veenendaal opdook. Gelukkig voor Oranje kon de middenvelder de bal geen kracht meegeven.

De Italianen, die zeven plaatsen lager dan Nederland staan op de FIFA-ranking (achtste om vijftiende), groeiden vervolgens in de wedstrijd. Een schot van Aurora Galli ging over en een inzet van Valentina Giacinti rolde rakelings voorlangs.

Aan de andere kant kon Oranje in de eerste helft vrijwel niets uitrichten. Spitse mocht vanaf een meter of achttien nog wel aanleggen voor een vrije trap, maar haar schot was slap.

Keeper Sari van Veenendaal had het vooral in de eerste helft druk. (Foto: Pro Shots)

Beerensteyn vervangt opnieuw Van de Sanden

Zonder wissels bij rust was het begin van de tweede helft een stuk beter van Nederlandse kant en eindelijk waren er een paar mogelijkheden op rij. Martens testte keeper Laura Giuliani met een laag schot, Jackie Groenen soleerde bijna tot het doel en een voorzet van Desiree van Lunteren ging maar net voorbij aan Miedema.

Ondertussen liep Beerensteyn zich warm en tien minuten na rust – veel vroeger dan in de eerdere wedstrijden dit WK – kwam ze als invaller in het veld voor Van de Sanden, die opnieuw niet overtuigde.

Ook met Beerensteyn bleef Oranje gevaar stichten. Daniëlle van de Donk was dicht bij de 1-0, maar haar fraaie schot van afstand eindige op de lat. Spitse had vervolgens een betere vrije trap dan voor rust in huis. Het lage schot van de middenvelder ging een paar centimeter langs de paal.

Vivianne Miedema is dolblij met haar openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

Miedema maakt derde WK-treffer

Het leek wachten tot het wel een keer raak was en in de zeventigste minuut was het daadwerkelijk 1-0. Spitse slingerde een vrije trap het strafschopgebied in en Miedema kopte haar derde treffer van dit WK binnen.

De paar duizend Nederlandse fans op de tribune in Stade Hainaut juichten en tien minuten later konden ze dat weer doen. Opnieuw gaf Spitse voor uit een vrije trap en dit keer scoorde Van der Gragt met het hoofd (2-0).

Met de marge van twee op het scorebord was de wedstrijd beslist. Van Veenendaal greep nog wel een keer goed in bij een kans voor Daniela Sabatino, maar spannend werd het niet meer. Miedema en Van de Donk hadden er zelfs 3-0 van kunnen maken, maar 2-0 is al ruim voldoende voor Oranje om met vertrouwen te kunnen toewerken naar de halve finale van woensdag.

Stefanie van der Gragt kopt de 2-0 binnen. (Foto: Pro Shots)