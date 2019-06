Megan Rapinoe schoot de Verenigde Staten vrijdagavond eigenhandig naar de halve finales van het WK, maar in haar thuisland gaat het vooral over haar akkefietje met de Amerikaanse president Donald Trump. De aanvaller probeert zich in Frankrijk zoveel mogelijk af te sluiten van alle randzaken.

"Ik heb er niet veel over nagedacht", zei Rapinoe vrijdag na het kwartfinaleduel met Frankrijk (1-2-winst) tegen ESPN. "Natuurlijk hebben we het er wel over binnen de ploeg, maar ik ben nooit iemand geweest die naar reacties op Twitter kijkt. Dus dat doe ik nu ook niet. Ik wil er zoveel mogelijk buiten blijven en in deze WK-bubbel blijven."

De 33-jarige Amerikaanse kondigde deze week uit protest aan niet naar het Witte Huis te gaan, mocht president Trump de nationale ploeg daar uitnodigen bij het veroveren van de wereldtitel. Ze zette daarmee kwaad bloed bij Trump, die via een tweet reageerde op het besluit van Rapinoe.

"Ik ben een groot fan van de Amerikaanse voetbalsters, maar Megan moet eerst winnen voordat ze praat", schreef de president woensdag op Twitter. "We hebben de ploeg nog niet uitgenodigd, maar dat doe ik nu wel. Of ze nu winnen of verliezen, Megan moet respect hebben voor ons land, het Witte Huis en onze vlag."

Rapinoe, die vrijdag in het Parc des Princes met twee treffers goud waard was voor de VS, voelt zich binnen de ploeg gesteund. "Of het nou het mediateam is, de selectie of mijn familie en vrienden; iedereen staat achter me. We blijven rustig en proberen andere zaken te vinden om over te praten."

Megan Rapinoe scoorde twee keer tegen Frankrijk. (Foto: Pro Shots)

Bondscoach Ellis lovend over teamprestatie

Bondscoach Jill Ellis moest even bijkomen na de kraker tegen Frankrijk, dat net als de VS gold als een van de favorieten voor de wereldtitel. De 52-jarige Amerikaanse is trots dat haar ploeg als winnaar uit de spannende strijd kwam in Parijs.

"Dit was de meest intense wedstrijd waar ik deel van heb uitgemaakt", zei een trotse Ellis. "Ik heb nog niet zo veel mooie wedstrijden gezien op het WK, dus ook voor mij draait het om de zege. Frankrijk heeft een ongelooflijk team, maar mijn speelsters hebben alles gegeven. Ze verdienen de credits."

Ook Alex Morgan erkende dat de Amerikaanse vrouwen het moeilijk hadden. "We hebben tijdens de wedstrijd een paar stormen overleefd, maar ik denk dat we het vooral op het einde goed hebben afgemaakt. We wisten dat we tegenslagen zouden krijgen en die hebben we goed doorstaan. Daar zijn we dolblij mee."

Titelverdediger en drievoudig wereldkampioen VS wacht nu een krachtmeting met Engeland voor een plek in de finale. Die wedstrijd in de halve eindstrijd staat dinsdag op het programma en begint om 21.00 uur. De Oranjevrouwen hopen zich zaterdag ten koste van Italië bij de laatste vier te voegen.