Frankrijk treurt na de eliminatie op het WK in eigen land. Titelverdediger Verenigde Staten was vrijdag in de kwartfinales met 2-1 te sterk, waardoor de droom om voor eigen publiek wereldkampioen te worden, hard uiteen is gespat voor de Franse ploeg.

Veel spelers stonden na het laatste fluitsignaal in het Parc des Princes in Parijs met tranen in hun ogen. Ondanks een flink slotoffensief wisten de Amerikaanse vrouwen hun voorsprong vast te houden.

"Ik heb de VS nog nooit een wedstrijd zien eindigen met vijf verdedigers", zei bondscoach Corinne Diacre. "Dat is een teken dat ze het moeilijk hadden met ons. We zijn niet ver verwijderd van hun niveau, maar het was niet genoeg."

De plannen van Frankrijk kregen al vroeg in de wedstrijd een flinke knauw toen een vrije trap van Megan Rapinoe aan alles en iedereen voorbij ging en in het doel belandde. De aanvaller maakte na rust ook de 2-0, waarna Wendie Renard de spanning terugbracht. Verder dan 2-1 kwam Frankrijk niet.

'Hebben de harten van de fans gewonnen'

Die eerste goal was niet nodig, vond de 44-jarige coach. "Dat was een grote fout. We waren in de eerste helft sowieso veel te gespannen. Dat was na rust wat beter. Helaas was het niet voldoende."

Diacre kon dan ook niet anders dan concluderen dat Frankrijk er niet in is geslaagd om de doelen te bereiken. "We kunnen dit niet anders dan een mislukking noemen", treurde Diacre. "Waar het aan lag? Als we dat wisten, hadden we ons wel voor de halve finale geplaatst."

De bondscoach is niet van plan om op te stappen. "Ik ben niet het type om op te geven. Ik ben hier nog niet klaar. We hebben onze doelen niet bereikt, maar hopelijk hebben we wel de harten van de fans gestolen. Het is niet bepaald een cadeau om in de kwartfinales tegen de VS te mogen spelen."