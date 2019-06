De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WK. De titelverdediger versloeg gastland Frankrijk in Parijs met 2-1 dankzij twee treffers van Megan Rapinoe.

De veelbesproken Rapinoe opende al in de vijfde minuut de score in het volgepakte Parc des Prince. Halverwege de tweede helft vond de aanvaller opnieuw het doel.

Tien minuten voor tijd bracht Wendie Renard de spanning terug met de aansluitingstreffer van Frankrijk, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor 'Les Bleues'.

In de halve eindstrijd speelt de VS dinsdag tegen Engeland. De 'Lionesses' schaarden zich donderdag bij de laatste vier door Noorwegen met 3-0 te verslaan.

Door de nederlaag van Frankrijk is het Verenigd Koninkrijk al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De beste drie Europese landen op het WK krijgen een olympisch ticket. Engeland pakt het ticket namens het Verenigd Koninkrijk.

De Oranjevrouwen spelen zaterdag hun kwartfinale tegen Italië. Bij een overwinning is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ook zeker van een olympisch ticket en neemt het dan op tegen Duitsland of Zweden. Die twee landen komen eveneens zaterdag in actie.

Megan Rapinoe is in extase na de 2-0 voor de VS. (Foto: Pro Shots)

Rapinoe opent vroeg de score voor VS

De Amerikaanse vrouwen gingen vanaf het eerste fluitsignaal op zoek naar de openingstreffer en dat leverde in de vijfde minuut de 1-0 op. Rapinoe schoot vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied een vrije trap binnen.

In het vervolg van de eerste helft maakten er een behoorlijk fysiek duel van en waren de kansen op één hand te tellen. Alleen Eugénie Le Sommer zorgde met een kopbal voor wat gevaar namens Frankrijk.

De tweede helft leverde een stuk meer spektakel op. De VS kreeg direct na rust twee grote kansen om de voorsprong te verdubbelen. Eerst keerde keeper Sarah Bouhaddi een inzet van Samantha Mewis en vervolgens werd een schot van Alex Morgan geblokt.

Wendie Renard kopt de aansluitingstreffer voor Frankrijk binnen. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk verzuimt langszij te komen

Frankrijk trok daarna het initiatief naar zich toe en dat leverde na ruim een uur spelen bijna de gelijkmaker op. Keeper Alyssa Naeher kon echter net op tijd een kopbal van Valérie Gauvin keren.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Tobin Heath zette voor vanaf de rechterkant, waarna Rapinoe alle ruimte kreeg om uit te halen en het duel leek te beslissen.

Heath vond een kwartier voor tijd ook het doel voor de VS, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Frankrijk gaf de strijd niet op en kwam negen minuten voor tijd terug in de wedstrijd via een rake kopbal van Renard, maar een verlenging zat er voor het gastland niet meer in.