De KNVB heeft bij de FIFA vergeefs een poging gewaagd om het tijdstip van het duel in de kwartfinales van het WK voor vrouwen tegen Italië aan te laten passen.

Oranje speelt zaterdag om 15.00 uur in Valenciennes en de verwachting is dat het op dat moment bloedheet is. De bond wilde de wedstrijd daarom op een later tijdstip laten spelen en stuurde na het duel met Japan een brief naar de FIFA.

De wereldvoetbalbond stemde daar echter niet mee in. "Het verplaatsen van de wedstrijd heeft volgens de FIFA dusdanig grote consequenties. Dat begrijpen wij", stelt een woordvoerder van de KNVB.

Die consequenties zijn onder meer het verplaatsen van de geplande tv-wedstrijden. De KNVB laat het er nu bij. "Het is zoals het is."

Bondscoach Sarina Wiegman noemde de weigering van de FIFA vrijdag op de persconferentie "opvallend". "Maar we gaan gewoon voetballen en dat gaan we zo goed mogelijk proberen te doen."

Zaterdag wordt ook de kwartfinale tussen Duitsland en Zweden gespeeld. Die wedstrijd staat voor 18.30 uur op het programma.