Bondscoach Sarina Wiegman weet nog niet of Lieke Martens zaterdag in actie kan komen in de WK-kwartfinale van de Oranjevrouwen tegen Italië. De aanvaller is nog altijd een twijfelgeval.

"De kans dat Martens speelt is fiftyfifty", zei Wiegman vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel in Stade du Hainaut in Valenciennes.

De 26-jarige Martens heeft al langer last van haar teen, maar na de achtste finale dinsdag tegen Japan (2-1), waarin ze beide Nederlandse goals maakte, was de pijn erger dan normaal. Ze trainde daardoor de afgelopen dagen niet met de groep.

"Maar ze heeft vandaag wel wat gedaan op de training", vertelde Wiegman. "Ook met de bal, maar nog niet heel veel. Morgenochtend beslissen we of Martens gaat spelen."

Als Martens niet in actie kan komen tegen Italië, dan is Lineth Beerensteyn waarschijnlijk haar vervanger, al wilde Wiegman dat niet bevestigen. De aanvaller van Bayern München was dit WK met een goal en een assist al van grote waarde voor Oranje.

"Martens is heel goed, maar in de selectie van 23 spelers hebben we gelukkig meer spelers die het verschil kunnen maken", zei Wiegman. "Al wordt het waarschijnlijk wel een ander type speler dan Martens."

Martens deed vrijdag weer niet mee met de groepstraining. (Foto: Pro Shots)

Oranje staat hoger op de FIFA-ranking

Nederland tegen Italië begint zaterdag om 15.00 uur in Stade du Hainaut en de winnaar neemt het woensdag in de halve finales op tegen Duitsland of Zweden. Op basis van de FIFA-ranking is Oranje de favoriet, want nummer vijftien Italië staat liefst zeven plekken lager.

Bovendien was Italië in 2014 tegenstander in de strijd om een ticket voor het WK 2015 en toen was Oranje de sterkste.

"Maar sindsdien heeft Italië zich goed ontwikkeld", vindt Wiegman. "Vijf jaar geleden waren wij fitter, maar dat verschil is nu weg. De fitheid en het totale niveau van Italië is omhooggegaan. Het wordt een zware wedstrijd."

Mogelijk is het duel met Italië zelfs een rechtstreekse confrontatie om een olympisch ticket. De beste vier Europese landen op dit WK gaan naar de Spelen in Tokio en als de Verenigde Staten vrijdagavond in de kwartfinales van Frankrijk winnen, volstaat een plek in de halve finales voor olympische kwalificatie.

"We gaan met de selectie zeker kijken naar Frankrijk-VS", vertelde Wiegman. "Maar het gaat erom dat wij Italië verslaan. Daar focussen we op en dan zien we het wel."