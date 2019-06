Lieke Martens heeft vrijdag, een dag voor de wedstrijd tegen Italië in de kwartfinales van het WK, wederom de groepstraining van de Oranjevrouwen overgeslagen.

Martens bleef aanvankelijk langs de rand van het veld in Valenciennes zitten terwijl de overige 22 speelsters aan de warming-up begonnen.

De oefensessie in het Stade Christoph Laurent was alleen het eerste kwartier open voor de pers, daarna wilde bondscoach Sarina Wiegman in beslotenheid verder trainen.

De KNVB liet weten dat Martens nog wel aan de slag zou gaan op het veld met een fysiotherapeute. Het blijft onzeker of ze zaterdag kan spelen tegen Italië, al heeft de linksbuiten van FC Barcelona daar zelf goede hoop op.

"Het voelt echt al beter aan", zei Martens donderdag. "Daarom heb ik er vertrouwen in dat ik kan spelen zaterdag. Nog 48 uur tot de wedstrijd tegen Italië en in die tijd kan heel veel gebeuren."

Lieke Martens deed niet mee aan de laatste training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Martens beslissend in achtste finales

Martens heeft al een tijdje last van een teen van haar linkervoet. Na het duel met Japan dinsdag in de achtste finales van het WK (2-1), waarin de Wereldvoetbalster van het Jaar in 2017 met twee doelpunten de hoofdrol vertolkte, was de pijn heftiger dan normaal.

Nederland tegen Italië begint zaterdag om 15.00 uur in het Stade du Hainaut. De verwachting is dat het zeer warm zal zijn in Valenciennes.

De winnaar van de kwartfinale neemt het woensdag in de halve finale in Lyon op tegen Duitsland of Zweden.