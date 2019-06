Bondscoach Martin Sjögren berustte donderdagavond in de uitschakeling van de Noorse vrouwen in de kwartfinales van het WK. De Zweed is trots dat zijn ploeg alles is blijven geven tegen Engeland (3-0-verlies) en dicht het vrouwenelftal een mooie toekomst toe.

"Zelfs toen de situatie uitzichtloos was, zag ik mijn speelsters vechten. Dat wil ik toch even benadrukken. We hebben tot het einde gestreden en dat is een pluspunt voor ons", zei Sjögren op zijn persconferentie na de 3-0-nederlaag tegen Engeland.

De Noren begonnen al als underdog aan het kwartfinaleduel en kenden ook nog eens een desastreuze start in Le Havre, want na drie minuten kwam Engeland al op voorsprong door een treffer van Jill Scott. De marge werd voor rust al twee en Lucy Bronze, de aangever bij de 1-0, maakte er in de 57e minuut 3-0 van.

"Halverwege de wedstrijd probeerden we het vuur in het elftal terug te brengen", vertelde Sjögren. "Als we een doelpunt zouden maken, was de spanning terug. Maar daar slaagden we niet in en de 3-0 kwam vervolgens hard aan."

De Noorse speelsters treuren na de uitschakeling. (Foto: Pro Shots)

'Toekomst ziet er rooskleurig uit'

Noorwegen, de wereldkampioen van 1995 en de olympisch kampioen van 2000, weet de laatste jaren niet echt meer te imponeren. Op het EK 2017 in Nederland was de groepsfase het eindstation voor de 'Gresshoppene'.

Met de kwartfinaleplaats in Frankrijk evenaarde Noorwegen het beste resultaat deze eeuw (kwartfinale in 2003). Hoewel de Noorse ploeg niet meer als topland geldt in het vrouwenvoetbal, ziet Sjögren de toekomst positief in.

"Drie kwart van de spelers in dit team staat bij grote clubs in Europa onder contract. Als dat zo blijft, kunnen we echt competitief zijn op dit niveau. Er komen nog allerlei jonge talenten aan, dus de toekomst ziet er rooskleurig uit. We gaan nu aan dit elftal bouwen."