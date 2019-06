Bondscoach Phil Neville van de Engelse vrouwen heeft zijn ploeg overspoeld met complimenten na het bereiken van de halve finales op het WK. De trotse oud-verdediger krijgt steeds meer het geloof dat de 'Lionesses' in staat zijn om in Frankrijk de wereldtitel te veroveren.

"Dit was een van de beste wedstrijden die het team onder mijn bewind heeft gespeeld", zei een euforische Neville donderdag na de 3-0-zege op Noorwegen in Le Havre. "We willen thuiskomen met de wereldbeker. Dat is iets wat ik eigenlijk juist niet hardop wil zeggen, maar we kunnen ons nu niet meer verschuilen."

Engeland is al vanaf het begin bezig aan een sterk WK. De ploeg van Neville won alle duels in de groepsfase, rekende in de achtste finales overtuigend af met Kameroen (3-0) en had in de kwartfinales geen moeite met Noorwegen.

Jill Scott zette Engeland al na drie minuten op voorsprong in het Stade Océane, waarna Ellen White er voor rust nog 2-0 van maakte. Lucy Bronze gooide het duel in de 57e minuut op slot en Noorwegen ontkwam in de slotfase nog aan een grotere nederlaag door een gemiste penalty van Nikita Parris.

"Ik wist woensdag al dat we deze wedstrijd zouden winnen door de blik die ik in de ogen van mijn speelsters zag", zei Neville. "Je kunt als coach de beste van de wereld worden, maar zonder goede speelsters ben je ten dode opgeschreven. Ik werk gelukkig elke dag met een groep die absoluut fantastisch is. De speelsters inspireren me elke dag. Ik ben in mijn hele voetballoopbaan zelden trotser geweest."

Phil Neville knuffelt zijn speelsters na de zege op Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

'Speelsters willen gezien worden als badass vrouwen'

Engeland is in Frankrijk hard op weg om revanche te nemen voor het WK 2015 in Canada, toen de ploeg strandde in de halve finales. Ook tijdens het door de Oranjevrouwen gewonnen EK 2017 werd net niet de finale bereikt door de Engelse vrouwen na een nederlaag tegen Nederland.

"De hoofdreden dat ik bondscoach van Engeland ben geworden, is om deze ploeg door een halve finale te loodsen", benadrukt Neville. "Met het type voetbal dat wij spelen, moet dat lukken. Na de wedstrijd tegen Noorwegen heb ik de groep gevraagd of ze klaar zijn om een WK te winnen, want daar zijn we nu heel dicht bij."

"Vorig jaar waren we op trainingskamp waar we onze doelen voor de komende twaalf maanden bespraken en toen wilde ik vooral dat de speelsters zouden uitspreken dat ze de wereldtitel willen pakken. Maar ze dachten nog veel groter. Ze willen door iedereen op de wereld worden geassocieerd met badass vrouwen en echt een naam opbouwen. We zijn nu al mensen aan het inspireren en dat voelt gewoon heel goed."

Engeland gaat het in de halve finale niet makkelijk krijgen, want de ploeg van Neville wacht dan een treffen met de Verenigde Staten of Frankrijk. De twee topfavorieten voor de wereldtitel spelen vrijdag (aftrap 21.00 uur) tegen elkaar.