De Oranjevrouwen proberen in de aanloop naar de kwartfinale van het WK zaterdag tegen Italië niet te veel bezig te zijn met een eventueel olympisch ticket voor de Spelen volgend jaar in Tokio.

"We weten dat we dichtbij zijn, maar we focussen nu puur op het halen van de halve finale van het WK", zegt Lieke Martens. "We moeten simpelweg Italië verslaan en pas daarna mogen we aan Tokio denken. Of misschien ook niet."

Om voor het eerst in de historie deel te mogen nemen aan de Spelen moet Oranje tot de beste drie Europese landen behoren op dit WK. Het enige niet-Europese land dat nog in het toernooi zit is regerend wereldkampioen Verenigde Staten, die vrijdag in de kwartfinale tegen gastland Frankrijk spelen. Als de VS wint, is Oranje bij een zege op Italië zeker van Tokio.

Verdediger Stefanie van der Gragt erkent dat plaatsing voor de Spelen een onderwerp is in de Oranje-selectie, maar ook zij probeert er deze dagen niet aan te denken. "Natuurlijk hebben we het over Tokio gehad. Wie wil er nou niet op de Spelen actief zijn? Maar nu moet alles draaien om de wedstrijd tegen Italië en misschien is Tokio dan het toetje."

Teleurstelling bij Oranje na het mislopen van de Spelen in 2016. (Foto: Pro Shots)

'Elke sport met een bal vind ik leuk'

Drie jaar geleden was Oranje ook dicht bij een historisch olympisch ticket. Toen moest Nederland na het WK een olympisch kwalificatietoernooi spelen en ging het nipt mis. De ploeg van toenmalig bondscoach Arjan van der Laan moest in maart 2016 winnen in de laatste wedstrijd tegen Zweden, maar het bleef 1-1.

"Ook omdat het toen net niet lukte, voel ik nu de gedrevenheid om het wel te halen", vertelt Martens. "Als topsporter wil ik op alle grote toernooien aanwezig zijn en alleen de Spelen ontbreekt nog op dat lijstje."

Van der Gragt voelt dat ook zo. "Natuurlijk wil ik een keer op de Spelen zijn. Ik keek als kind ook naar andere sporten dan voetbal. Elke sport met een bal vind ik leuk en dus is Tokio een droom. Maar zoals ik zei, we proberen daar nu niet aan te denken. Eerst Frankrijk tegen de VS afwachten en dan winnen van Italië."

Frankrijk tegen de VS begint vrijdag om 21.00 uur in Parijs en een dag later bij Nederland-Italië is de aftrap om 15.00 uur in Valenciennes. De laatste kwartfinale gaat zaterdag om 18.30 uur tussen Duitsland en Zweden, terwijl Engeland zich donderdag als eerste bij de laatste vier schaarde door Noorwegen met 3-0 te verslaan.