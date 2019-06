De Engelse voetbalsters hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales op het WK. De ploeg van bondscoach Phil Neville boekte in Le Havre een eenvoudige overwinning op Noorwegen: 3-0.

Jill Scott opende al vroeg de score in Stade Océane. Ellen White verdubbelde de marge enkele minuten voor rust en Lucy Bronze bepaalde na een klein uur spelen de eindstand.

Engeland is de eerste ploeg die de halve finales van dit WK bereikt. De 'Lionesses' nemen het dinsdag bij de laatste vier op tegen gastland Frankrijk of titelverdediger Verenigde Staten. Die twee landen staan vrijdag tegenover elkaar in Parijs.

Vier jaar geleden haalden de Engelse vrouwen ook de halve eindstrijd van het WK. Daarin was Japan te sterk, waarna het duel om de derde plek tegen Duitsland wel werd gewonnen.

Engeland doet met de halvefinaleplaats goede zaken in de strijd om een olympisch ticket. De beste drie Europese landen op het WK krijgen een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Oranjevrouwen spelen zaterdag hun kwartfinale tegen Italië. Bij een overwinning speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het op tegen Duitsland of Zweden. Die twee landen komen eveneens zaterdag in actie.

Engeland viert de vroege openingstreffer van Jill Scott. (Foto: Pro Shots)

Scott brengt Engeland al in derde minuut op voorsprong

Engeland kende een droomstart in Le Havre, want Scott bracht haar ploeg al in de derde minuut op voorsprong. De middenvelder rondde goed voorbereidend werk van Bronze af, nadat White over de bal heen maaide.

De formatie van Neville ging daarna op zoek naar de 2-0 en was daar na een klein half uur dichtbij. Een schot van White kwam op de paal terecht.

Vijf minuten voor rust was het wel opnieuw raak voor Engeland. White rondde een fraaie aanval van haar ploeg af en maakte haar vijfde treffer op dit WK.

Waar Noorwegen nog enige hoop koesterde, maakte Bronze in de 57e minuut aan alle illusies een einde. De verdediger vond het doel met een hard schot van twintig meter, nadat Beth Mead een vrije trap breed had gelegd.

Ingrid Hjelmseth keert de strafschop van Nikita Parris. (Foto: Pro Shots)

Parris mist strafschop in slotfase

Engeland liet daarna het initiatief aan Noorwegen, dat nog een aantal kansen op de 3-1 kreeg. Een inzet van invaller Lisa-Marie Utland werd van de lijn gehaald en Isabell Herlovsen faalde oog in oog met keeper Karen Bardsley.

In de slotfase kreeg de nummer drie van het vorige WK de uitgelezen kans om de score verder op te voeren. De bal ging op de stip nadat Maria Thorisdottir Stephanie Houghton duwde.

De strafschop van Nikita Parris werd echter gekeerd door keeper Ingrid Hjelmseth, waardoor het bij 0-3 bleef.